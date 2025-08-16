Obavijesti

NOVOGRADIŠKO KULTURNO LJETO

Lidija Bačić ispravljala publiku na koncertu: 'Krivo pivate! Boje Dunava, a ne boje Dinama'

Jedna od pjesama na repertoaru Lidije Bačić je u petak bila i 'Marina' Prljavog kazališta. U jednom trenutku došao je red na publiku da zapjeva stih...

Pjevačica Lidija Bačić nastupila je u petak na 29. Novogradiškom kulturnom ljetu, a u svojem je repertoaru imala i pjesmu 'Marina' Prljavog kazališta. U jednom trenutku je publika zapjevala s njome, no Lidija ih je ispravila. Naime, tekst pjesme glasi: 'Jer nitko nije znao sakrit' suze k'o Marina, imala je oči boje vena, boje Dunava'. 

Međutim, kada je došao red na publiku da zapjeva, umjesto 'Dunava', otpjevali su: 'Boje vena, boje Dinama'. 

'Ljudi, krivo pivate. Boje Dunava', poručila im je Lidija s pozornice, no i drugi put je publika otpjevala taj stih po svome, a Lidija ih je ponovno ispravila, navodi Dalmatinski portal koji je i objavio snimku. 

ODUŠEVLJAVA SVOJE FANOVE FOTO Lille žari i pali po cijeloj Hrvatskoj u kratkim minicama, a odmara u bikiniju i tangicama
FOTO Lille žari i pali po cijeloj Hrvatskoj u kratkim minicama, a odmara u bikiniju i tangicama

Inače, Lidija Bačić navijačica je Hajduka, a prošle godine je tom klubu posvetila i pjesmu 'Živiš s nama i naše si dite'. 

- Kao rođena Splićanka imala sam potrebu snimiti ovakvu pjesmu kao hommage mom gradu, Dalmaciji i voljenom Hajduku - rekla je Lille tada. 

FOTO Rijetke fotke Ivane Knoll bez filtera: Pogledajte kako danas izgleda: 'Bujnija je...'
HM...

FOTO Rijetke fotke Ivane Knoll bez filtera: Pogledajte kako danas izgleda: 'Bujnija je...'

Najpoznatija hrvatska navijačica postala je DJ-ica. Redovito objavljuje fotografije s gaža, a mnogi su primijetili da je dosta bujnija nego prije. Rijetke fotografije Ivane Knoll bez filtera snimljene su u rujnu 2023. godine u Španjolskoj. Pogledajte kako je prije nepune dvije godine izgledala, a kako izgleda danas
FOTO Odrasla je na farmi, nosila odjeću braće, a jednom joj je cijeli set vidio donje rublje...
JENNIFER LAWRENCE SLAVI ROĐENDAN!

FOTO Odrasla je na farmi, nosila odjeću braće, a jednom joj je cijeli set vidio donje rublje...

Jedna od najpoznatijih glumica na svijetu u petak je napunila 35 godina. Odrasla je na farmi konja u Kentuckyju, a proslavila ju je uloga u filmu 'Igre gladi'
Saša Mirković: Minea postaje član Hype Production tima, na Brijunima potpisujemo ugovor
VELIKI POTEZ NA JADRANU

Saša Mirković: Minea postaje član Hype Production tima, na Brijunima potpisujemo ugovor

Evo nas na Braču da natankamo gorivo i krenemo put Brijuna. Kaže kapetan da će mu trebati desetak sati, a nas tamo očekuju ljudi iz Hype Produkcije Hrvatske i, naravno, naša draga Minea, rekao je Mirković

