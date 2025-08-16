Lidija Bačić ispravljala publiku na koncertu: 'Krivo pivate! Boje Dunava, a ne boje Dinama'

Pjevačica Lidija Bačić nastupila je u petak na 29. Novogradiškom kulturnom ljetu, a u svojem je repertoaru imala i pjesmu 'Marina' Prljavog kazališta. U jednom trenutku je publika zapjevala s njome, no Lidija ih je ispravila. Naime, tekst pjesme glasi: 'Jer nitko nije znao sakrit' suze k'o Marina, imala je oči boje vena, boje Dunava'.

Međutim, kada je došao red na publiku da zapjeva, umjesto 'Dunava', otpjevali su: 'Boje vena, boje Dinama'.

'Ljudi, krivo pivate. Boje Dunava', poručila im je Lidija s pozornice, no i drugi put je publika otpjevala taj stih po svome, a Lidija ih je ponovno ispravila, navodi Dalmatinski portal koji je i objavio snimku.

Inače, Lidija Bačić navijačica je Hajduka, a prošle godine je tom klubu posvetila i pjesmu 'Živiš s nama i naše si dite'.

- Kao rođena Splićanka imala sam potrebu snimiti ovakvu pjesmu kao hommage mom gradu, Dalmaciji i voljenom Hajduku - rekla je Lille tada.