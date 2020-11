Lidija Bačić pokazala je fotku iz djetinjstva: 'Nisam imala ni 15'

<p>Splitska pjevačica <strong>Lidija Bačić</strong> (35) prisjetila se kako je izgledala prije 20-ak godina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Throwback. Nisam imala ni 15 godina. Ja sam ova visoka u sredini. Tu sam sa prijateljicama iz splitske vokalno-plesne skupine 'Perle' gdje sam godinama bila glavni vokal - napisala je u opis fotografije na Instagramu.</p><p>I sada je 'zaradila' hrpu komplimenata.</p><p>- Najljepša kao uvijek - poručili su joj fanovi.</p><p>Inače, pjevačica je nedavno u intervjuu za<a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/lidija-bacic-o-golotinji-do-kraja-se-nikada-ne-bih-skinula-kad-je-halle-berry-gola-to-je-umjetnost-a-kad-ja-poziram-u-kupacem-to-je-sokantno-1054110"> Slobodnu Dalmaciju</a> otkrila je kako bi voljela snimiti duet s svjetskim zvijezdama poput <strong>Beyonce</strong> (39) ili <strong>Lady GaGe </strong>(34), a otvoreno je pričala i o stvarima na koje nikada ne bi pristala. Jedna od njih je i skidanje do kraja. </p><p>- Što se tiče skidanja do kraja, to nećete doživjeti čak ni na filmu. Moja pojavljivanja su i u glazbi odmjerena i izazovna. Služe za promociju mene i moga glasa. Nikad nisam napravila ništa više ni manje od pokazivanja dobrog izgleda u dobroj mjeri. Ali pročitala sam nedavno jednu dobru konstataciju: Moje tijelo je kao Porsche, glupo je da je samo u garaži - rekla je Lidija.</p>