Obavijesti

Galerija

Komentari 25
KOMPLIMENTI LETE

Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i otkrila bujno poprsje, ali i da snima novi kalendar: 'Na setu'

Pjevačica svake godine obraduje fanove svojim kalendarom, a sada je otkrila kako je snimanje za isti u tijeku. Pratitelji su bili oduševljeni i fotkom sa seta na kojoj je pozirala u oskudnom izdanju
Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i otkrila bujno poprsje, ali i da snima novi kalendar: 'Na setu'
Na setu, novi kalendar, napisala je pjevačica Lidija Bačić ispod fotografije na kojoj pozira u grudnjaku. To je bilo dovoljno njenim pratiteljima da počnu dijeliti lajkove i komplimente | Foto: Instagram
1/15
Na setu, novi kalendar, napisala je pjevačica Lidija Bačić ispod fotografije na kojoj pozira u grudnjaku. To je bilo dovoljno njenim pratiteljima da počnu dijeliti lajkove i komplimente | Foto: Instagram
Komentari 25

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025