Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i otkrila bujno poprsje, ali i da snima novi kalendar: 'Na setu'

Pjevačica svake godine obraduje fanove svojim kalendarom, a sada je otkrila kako je snimanje za isti u tijeku. Pratitelji su bili oduševljeni i fotkom sa seta na kojoj je pozirala u oskudnom izdanju
Na setu, novi kalendar, napisala je pjevačica Lidija Bačić ispod fotografije na kojoj pozira u grudnjaku. To je bilo dovoljno njenim pratiteljima da počnu dijeliti lajkove i komplimente
Obožavatelji su joj pisali da je prelijepa i dijelili joj još razne komplimente. Lajkovi su samo padali
Fotografijom sa seta Lille je 'zapalila' svoje pratitelje te im dala do znanja kako i sljedeće godine njihov zid može krasiti kalendar s njenim fotografijama
Inače, Lidija Bačić već godinama pozira i snima kalendare, a osim toga, prodaje i deke, jastučnice te privjeske za ključeve sa svojim likom
Nedavno je pozirala u zlatnoj haljini i također oduševila fanove, a čini se kako je to izdanje bilo prvi 'teaser' za snimanje kalendara
