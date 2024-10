Zlatno je hit! Pogledajte Lidiju Bačić u nikad kraćoj suknjici

'Jednostavno prelijepa. Tvoja ljepota priča sama za sebe', 'Sve si zgodnija i zgodnija', 'Seksi', 'Top-model', 'Ti si vlasnica mojih snova', pisali su fanovi Lidiji Bačić (39) u komentarima ispod jedne od posljednjih objava na Instagramu.

Lille je pozirala u zlatnoj haljinici koja je otkrivala njezin trbuh i istaknula bujno poprsje, dok je na nogama nosila visoke potpetice.

Zanosna fotografija prikupila je više od 5000 lajkova, a Lidija je u opis fotke samo stavila zvjezdice.

Nedavno je objavila spot za svoju prvu narodnjačku pjesmu. Narodnjak 'Svaka Božja kafana me pozna' nalazi se na njezinom nadolazećem albumu 'Savršeni kaos'.

- Okušala sam se u svim glazbenim pravcima, od rocka do jazza, od klapskih pjesama do popa, od crkvene glazbe do rap glazbe.

Mome glasu pristaju svi stilovi, sve mi leži. Jedino sto nisam do sad snimila je prava narodna pjesma, to mi je bio izazov i svima se sviđa ova moja izvedba - rekla je Lille.

Glazbu je radio Amir Kazić Leo, stihove Fayo, a aranžman potpisuje Samir Zavlan. Pjesma je prigodna za čitavu regiju, a Lidija je snimila i spot kojeg je radio Dario Lepoglavec.

- Pjesma je naslonjena na tradiciju kvalitetnih narodnih pjesama, a ne turbofolka. Tekst, glazba, aranžman i moj glas, sve je to jedan savršen spoj - izjavila je Bačić.

Foto: PROMO