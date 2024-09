Lidija Bačić savija bokove uz harmoniku! Poslušajte njezin prvi narodnjak: 'Pristaje mi!'

Nakon što je nizala zabavnjake 'Nezamjenjiva', 'Glupacho moja', 'Nasmij se sestro' i brojne druge, splitska pjevačica Lidija Bačić Lile zakoračila je u folk vode. Narodnjak 'Svaka Božja kafana me pozna' nalazi se na njezinom nadolazećem albumu 'Savršeni kaos', a pjesmu je objavila u četvrtak popodne na iznenađenje svima.

- Okušala sam se u svim glazbenim pravcima, od rocka do jazza, od klapskih pjesama do popa, od crkvene glazbe do rap glazbe.

Mome glasu pristaju svi stilovi, sve mi leži. Jedino sto nisam do sad snimila je prava narodna pjesma, to mi je bio izazov i svima se sviđa ova moja izvedba - kaže Lille.

Foto: PROMO

Glazbu je radio Amir Kazić Leo, stihove Fayo, a aranžman potpisuje Samir Zavlan. Pjesma je prigodna za čitavu regiju, a Lidija je snimila i spot kojeg je radio Dario Lepoglavec.

- Pjesma je naslonjena na tradiciju kvalitetnih narodnih pjesama, a ne turbofolka. Tekst, glazba, aranžman i moj glas, sve je to jedan savršen spoj - izjavila je Bačić.

POSLUŠAJTE PJESMU: