Lidija: Otac me tukao, ali zbog bake nisam htjela otići od kuće

Cijeli svijet mi se srušio kad mi je preminuo suprug, govori nam Lidija Tomić (36). Karlovčanku je tragedija zadesila upravo na prvu godišnjicu braka, no nakon teškog životnog perioda skupila je, kaže, snage te odlučila stati na noge i pokrenuti se. Zato se prijavila u četvrtu sezonu showa 'Život na vagi'.

- Prije suprugove smrti sama sam uspjela smršavjeti 25 kilograma, ali poslije tog tragičnog događaja u roku od dva do tri mjeseca vratila sam kile natrag - objasnila nam je. Htjela je samo, kaže, jesti te je smatrala da će tako ublažiti bol zbog gubitka voljene osobe. Iako fizički supružnici više nisu zajedno, Lidija je sretna jer zna da je suprug cijelo vrijeme uz nju.

- On me gura naprijed i čuva me, na tome sam mu zahvalna. Bio mi je podrška, volio me takvu kakva jesam i ja njega volim ga kao i prvoga dana - ističe domaćica.

Prilikom ulaska u show obitelj je bila ponosna na Lidiju koja se odlučila boriti s viškom kilograma. Za majku kaže da je najdivnija osoba na svijetu, a pokojni otac je bio alkoholičar. Roditelji su joj se razveli dok je bila mala, a Lidija je ostala živjeti s ocem, koji ju je u pijanstvu znao tući.

- Život s mojim ocem zapravo je bio samo moj izbor, što je nakon razvoda braka moja majka teško prihvatila. No imala sam dovoljno godina da bih sama odlučila gdje želim ostati jer sam bila jako vezana za baku i nisam je željela napustiti bez obzira na posljedice - rekla je Lidija za RTL. No ne želi se sjećati loših stvari u životu, a majku ističe kao najveću potporu u životu.

- Uvijek mi je govorila da se potrudim. Da ćemo zajedno ići na dijete i biti podrška jedna drugoj, ali ja nisam imala volju za to - otkriva. Štoviše, kaže da je u životu najstrastvenija oko hrane te priznaje da je potpuno nezadovoljna svojim izgledom. Kad se pogleda u ogledalo, vidi samo ženu punu sala, a naročito ne voli svoj trbuh.

- Očekujem da ću u showu smršavjeti što više, naučiti trenirati i pravilno se hraniti te to znanje primjenjivati i kad izađem iz showa - nada se i ustraje u tom cilju. Zbog trbuha, kako nam objašnjava, ima problem s odlaskom na plažu jer je uvjerena da je svi gledaju.

- Na plažu u bikiniju neću izaći dok ne dovedem tijelo u najbolje moguće stanje i ne riješim se trbuha. Znam da će trebati još puno odricanja, treniranja i vremena, ali ne odustajem, nego idem dalje još jača i snažnija - odlučna je Lidija u promjeni životnih navika.

