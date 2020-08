'Lajk je na osobnu odgovornost'

Splićanka je pozirala na kamenu uz more pa se skinula u kupaći kostim životinjskog uzorka. Objavila je nekoliko fotografija i kratki video u kojem se izvija na podu...

<p>Atraktivna pjevačica <strong>Lidija Bačić </strong>nedavno je napunila 35 godina, no i dalje nema problema s pokazivanjem oblina na društvenim mrežama.</p><p>Njezin Instagram krcat je golišavim fotografijama, a zaluđeni obožavatelji je standardno časte komplimentima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Naravno, 'časti' i ona njih, i to oskudnim izdanjima, a sada je na red došlo još jedno.</p><p>Splićanka je pozirala na kamenu uz more pa se skinula u kupaći kostim životinjskog uzorka. Objavila je nekoliko fotografija i kratki video u kojem se izvija na podu.</p><p>Pjevačica nije mogla odlučiti koja joj je slika najbolja za Instagram pa ih je objavila nekoliko te je vitku figuru pokazala iz svih kutova.</p><p>Prvo je ležala na boku i 'servirala' je zategnuti trbuh te grudi, a kasnije je kameri okrenula stražnjicu.</p><p>- Lajkati na osobnu odgovornost - napisala je u opis provokativne objave.</p><p>Komentara nije nedostajalo, a jedan pratitelj ju je upitao: 'Što mi budeš napravila ako lajkam?'. Ona mu zasad nije odgovorila...</p>