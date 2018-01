Lijepi nakon operacija: Neke ni rođena mama ne bi prepoznala

Sarah Jessica Parker

Foto: screnshot

Glumicu koja se proslavila ulogom Carrie u seriji 'Seks i grad' mnogi su ismijavali zbog oblika i veličine nosa. Sarah Jessica Parker (52) ga je kasnije korigirala, a kako bi bila još atraktivnija ugradila je silikone u grudima te je bila na botoksu.

Blake Lively

Foto: screnshot

Glumica, koju većina pamti po ulozi u popularnoj seriji 'Tračerica', imala je barem dvije operacije – korigirala je nos i grudi. Iako promjene 'na prvu' nisu toliko očite, kada se usporede s njezinim fotografijama od prije nekoliko godina, jasno je da je svoje prste u cijeloj priči ipak imao plastični kirurg.

Kylie Jenner

Foto: screnshot

U prvoj epizodi reality showa obitelji Kardashian Kylie (20) je imala 9 godina. Danas je odrasla, zarađuje milijune na društvenim mrežama, a lansirala je i kolekciju kozmetike. Prošla je nekoliko estetskih operacija, a sada čeka svoje prvo dijete s reperom Travisom Scottom (25) koji ju je u međuvremenu ostavio.

Christiano Ronaldo

Foto: screnshot

Najplaćeniji svjetski nogometaš prema Forbesovom popisu nije uvijek izgledao isto kao danas. Napravio je nekoliko 'popravaka': zubiju, obrva, nosa, čela i lica. I sada je i najzgodniji nogometaš.

Kim Kardashian

Foto: screnshot

Slavu joj je donijela snimka seksa i prijateljstvo s Paris Hilton. Danas je multimilijarderka i jedna od najfotografiranijih žena na svijetu, u čemu su joj vjerojatno pomogle i plastične operacije kojima se podvrgla.

Transformacija cijelog lica i tijela je i više nego očita – napravila je liposukciju nogu i to tkivo joj je ubrizgano u stražnjicu, botoksira se redovito, a podvrgla se i operaciji povećanja grudi. No, to nije sve – Kim si je dala srediti i nos i usne.