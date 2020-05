Lili je 'odbacila' Nikolinu, ali dobra je s njezinom kumom?

Stručnjaci su u showu 'Brak na prvu' najprije spojili Adama Kromera (33) i Nikolinu Tutić (31). No, naposljetku je on zajednički jezik našao s drugom sudionicom showa, Gordanom Marelli (39). Sada čekaju bebu, a ovaj vikend provode kod Adamove sestre Lili, koja je Gogu prihvatila kao dio obitelji. No, bila je izuzetno protiv Nikoline, za koju je rekla kako ona definitivno nije žena za Adama.

Foto: RTL

Naglasila je kako osoba koja se prijavi u ovakav tip showa, mora malo ozbiljnije pristupiti eksperimentu. No, gledatelji showa pitaju se kako je onda pak Nikolinina kuma s vjenčanja tako dobro 'sjela' Adamovoj sestri. Naime, Lili je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa Sofijom i u opis napisala: 'Najbolja kuma', na što joj je ona u komentarima odgovorila:

- Drago mi je što nas je život spojio, pravi si dragulj, Lili.

Foto: Instagram

Gledateljima showa njihovo je prijateljstvo čudno, s obzirom na to da je Lili 'odbacila' Nikolinu. U komentarima ispod fotografije su pisali:

- Nikolinina kuma i Adamova seka. Ništa nam nije jasno. No, odgovor na to nisu dobili.

Foto: RTL

Podsjetimo, čak ni Sofija nije odobravala Nikolinino ponašanje prema Adamu u početku showa, kada mu je uporno govorila kako ne želi ništa s njim.

- Mene da su ostavili s Adamom, razvila bi se definitivno kemija - rekla je nasmijana Silvija. Gledatelji su i prije primijetili kako je kuma 'bacila pogled' na Adama, a ni ona to nikad nije skrivala.

- Lik je predobar. Što ga meni niste namjestili? - rekla je kuma na vjenčanju.

Foto: Instagram/Brittany Matthews

Nikolina je u Baranji 'sjela na vruću stolicu', gdje ju je zaštitnički nastrojena sestra Lili ispitivala.

- Negdje mora biti neka kemija - rekla je Lili, koja smatra da Nikolina u svojim godinama treba imati svoje stajalište, ciljeve i snove. Ispitivala je što voli, što inače radi u slobodno vrijeme, a njezini odgovori uzrokovali su prevrtanje očiju. Nakon toga, Lili je Adamu savjetovala neka ne nastavi vezu s njom.

POGLEDAJTE VIDEO: