Lille ima novi spot, a u njemu glumi bivši 'Gospodin Savršeni': Skupa su snimali u krevetu

Lidija Bačić objavila je novi spot za pjesmu Haljina, a uz nju se pojavljuje i 'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović
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Naša pjevačica u subotu je objavila novi spot za pjesmu 'Haljina'. U emotivnoj pjesmi Lille pjeva o ljubavnim problemima, a njen 'dečko' oko kojeg se sve vrti upravo je Miloš Mićović iz 'Gospodina Savršenog'.
Lille u brojnim izazovnim izdanjima pjeva o skidanju haljine, dok u pozadini vidimo Miloša.
POGLEDAJTE SPOT:
Objava spota izazvala je velik interes među obožavateljima, koji su novu pjesmu s nestrpljenjem iščekivali. "Haljina" je već privukla pozornost slušatelja, a komentari i lajkovi na YouTubeu se samo nižu.
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