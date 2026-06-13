Lille ima novi spot, a u njemu glumi bivši 'Gospodin Savršeni': Skupa su snimali u krevetu

Naša pjevačica u subotu je objavila novi spot za pjesmu 'Haljina'. U emotivnoj pjesmi Lille pjeva o ljubavnim problemima, a njen 'dečko' oko kojeg se sve vrti upravo je Miloš Mićović iz 'Gospodina Savršenog'.

Lille u brojnim izazovnim izdanjima pjeva o skidanju haljine, dok u pozadini vidimo Miloša.

POGLEDAJTE SPOT:

Objava spota izazvala je velik interes među obožavateljima, koji su novu pjesmu s nestrpljenjem iščekivali. "Haljina" je već privukla pozornost slušatelja, a komentari i lajkovi na YouTubeu se samo nižu.