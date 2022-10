Lille o novom projektu: 'Bit će seksi, s Cigijem repam o odjeći'

Ostalo nam je manje od dva mjeseca do Nove godine, a pjevačica Lidija Bačić (37) već je u punim pripremama oko novih snimanja.

- Spremam kalendar za 2023. godinu. Bit će jako seksi - kaže Bačić, a u to nitko ni ne sumnja.

Inspiracija joj dolazi spontano.

- Uvijek se osjećam dobro u kupaćim kostimima i donjem rublju. Ove godine kalendar će biti malo drugačiji, no kao i uvijek, top - ponosno kaže Lille, koja će ove godine projekt dići na novu razinu jer će je snimati strani fotograf.

Pjevačica će uskoro snimiti videospot za rap duet s modnim kritičarem Nevenom Ciganovićem.

- To će biti pravi show - raduje se Lille.

Do suradnje je došlo nakon Lidijina gostovanja u "Modnom sudu". Njen menadžer Fayo, koji je napisao i Cigijev prvi hit "Candyman" prije 25 godina, došao je na ideju da snime pjesmu.

- Refren glasi: 'Obuci to'. U biti, u pjesmi Lidiji sugeriram što da odjene pa se prepucavamo - rekao nam je Ciganović ranije.

Lidija kaže da ove jeseni ima posla preko glave.

- Na sve strane sam, radim posao koji volim, hvala Bogu - kaže Lille, koja se prije radne jeseni odmarala u Francuskoj.

- S ekipom sam bila pet dana u Francuskoj, odmorila sam se od svega. Inače, najbolji mi je odmor u rodnom Splitu. Kad vidim nećakinje, obitelj, za mene je to odmor. Kad sam imala 20 godina, bilo mi je do zabave - kaže Lille, koja je u Francuskoj shvatila da je naše more najljepše na svijetu.

