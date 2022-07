Lille priznala tko joj uznemiri srce: 'Sve zasjeni kada uđe u prostoriju, ona je prava diva...'

Lidija Bačić (36) nastupila je nedavno na koncertu u čast Terezi Kesoviji (83), a u najnovijem intervjuu otkrila je koliko joj se divi.

- Dvije osobe koje u meni izazovu emocije da mi se uznemiri srce su Oliver i Tereza - otkrila je Lille za Dnevnik.hr

- Sad ću pričati o gospođi Terezi. Ona kad uđe u prostoriju, zasjeni cijelu prostoriju. Ja tu ženu obožavam, cijeli je život na sceni, a ona i dalje pjeva moćno uz sve što je prošla u životu. Ona je diva, ja je obožavam, a najviše njezin vokal, koji prodire i koji je moćan - rekla je splitska pjevačica.

Lille svakodnevno oduševljava pratitelje svojim fotografijama na kojima je u prvom planu njezina besprijekorna linija i bujni atributi. Sada priznaje kako ih nikada ne uređuje.

- Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja - rekla je Lidija, koja više voli 'taj efekt kad joj kažu da je uživo još bolja'.

Inače, Bačić je u srijedu svečano otvorila prvi biološki bazen u Hrvatskoj. Zabavljala je Čazmance u plavoj suknji te bijelom topu koji je naglasio njezinu vitku liniju.

