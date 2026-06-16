Lille u akciji! Šije hrvatski grb uoči okršaja s Englezima

Crveni konac, hrvatski grb i trobojnica ovih su dana zaokupili Lidiju Bačić Lille. Dok su neki analizirali sastave i prognozirali rezultat protiv Engleske, pjevačica je bila zaokupljena sasvim drukčijim zadatkom. S iglom i koncem u rukama pažljivo je učvršćivala grb na hrvatsku zastavu, a mnogima nije bilo jasno što zapravo sprema. Odgovor je stigao vrlo brzo...

Pjevačica je otkrila da iza zastave, igle i konca stoji njezina nova domoljubno-navijačka pjesma 'Jedna je zastava', koja izlazi upravo u srijedu kad Hrvatska igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu

- Sutra u 12h moja domoljubno-navijačka pjesma JEDNA JE ZASTAVA - napisala je Lille na društvenim mrežama.

Nova pjesma stiže svega nekoliko dana nakon što je predstavila 'Haljinu', koju je premijerno izvela na CMC festivalu u Vodicama. U emotivnoj pjesmi Lille pjeva o ljubavnim problemima, a njen 'dečko' oko kojeg se sve vrti upravo je Miloš Mićović iz 'Gospodina Savršenog'.

Lille u brojnim izazovnim izdanjima pjeva o skidanju haljine, dok u pozadini vidimo Miloša...

- Spot za ovu emotivnu baladu tražio je zgodnog i visokog muškarca, pošto sam i ja dosta visoka, a njega smo pronašli u Milošu, koji je poznat našoj publici i to je trop kombinacija. I vrijeme nas je poslužilo, sve smo snimili na sunčani dan u inače kišnom tjednu - rekla nam je Lidija Bačić pa nastavila:

- Miloš je gospodin i profesionalac.

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