Lily Allen se pohvalila: 'Već sam godinu dana potpuno trijezna...'

Pjevačica je ranije progovorila o ovisnosti o alkoholu i drogama. Porocima se okrenula kada je imala problema u privatnom životu. Uz to, prije sedam godina borila se i s bipolarnim poremećajem

<p>Pjevačica<strong> Lily Allen</strong> (35) na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj je pozirala u kupaćem kostimu. No, bitan je opis koji je uz istu fotografiju napisala. </p><p>- Godinu dana potpuno trijezna. Tako sam zahvalna za svoje zdravlje i sreću - napisala je Lily. Uz nekoliko fotografija u kupaćem kostimu objavila je i jednu staru na kojoj je očito bila pod utjecajem alkohola. </p><p>Priloženim fotografijama pokazala je napredak u godinu dana. Mnogi njezini pratitelji primijetili su kako sada izgleda puno bolje.</p><p>- Tako sam ponosna na tebe, izgledaš veličanstveno. Dobro si to odradila, sretna sam što te vidim takvu - samo su neki od komentara. </p><p>Pjevačica je ranije progovorila o ovisnosti o alkoholu i drogama. Porocima se okrenula kada je imala problema u privatnom životu. Uz to, prije sedam godina borila se i s bipolarnim poremećajem. </p><p>Puno joj je pomogao njezin tadašnji suprug, slikar <strong>Sam Cooper</strong> (42), od kojeg se razvela 2018. i s kojim ima i kćer <strong>Ethel</strong> (8).</p><p>No ponovno je posrnula, a kako pišu strani mediji, ovaj put joj je bio podrška dečko, zvijezda serije 'Stranger Things' <strong>David Harbour </strong>(45). Naime, odrekla se alkohola i droge kada je započela vezu s njim. </p>