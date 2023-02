Lily Collins o odnosu s bivšim: Bilo je grozno. Zlostavljao me i nazivao pogrdnim imenima...

Glumica Lily Collins (33) gostovala je u podcastu 'We Can Do Hard Things', gdje je otkrila da ju je bivši partner verbalno i emocionalno zlostavljao.

Foto: MIKE BLAKE

- Zvao bi me 'Mala Lily' i koristio bi grozne riječi o meni u smislu onoga što nosim, nazivao bi me ku*vom. Bile su to grozne i omalovažavajuće riječi. Postala sam tiha, počela sam se osjećati ugodno u tišini - rekla je Lily ističući koliko se tjeskobno počela osjećati zbog toga.

Lily je danas u sretnom braku s redateljem Charliejem McDowellom, no kaže da se ipak nosi s traumama.

- Situacija je drugačija od one prije 10 godina. Iako imam zdravu vezu danas, mora postojati trenutak koji se dogodi tijekom dana kada se prošlost vrati. To je poput milisekunde ili kraće od milisekunde - opisala je pa nastavila:

- Utroba reagira, srce počne kucati i odjednom se vratiš u trenutak kada ti je nešto rekao prije 10 godina. Ali više nisi tamo. Užasno je teško. Sada u životu imam svog divnog muža koji me podržava, komuniciramo i razgovaramo o svemu.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Lily nije otkrila identitet bivšeg partnera, a ranije su je povezivali s nizom glumaca poput Taylora Lautnera, Zaca Efrona, Chrisa Evansa i Nicka Jonasa.

Foto: Netflix/PICTURELUX

Najčitaniji članci