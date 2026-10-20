Manekenka je prije revije ispričala da su djeca s njom išla u teretanu i pazila što jede, a uskoro bi joj se jedna kćer mogla pridružiti na pisti...
Limu su njena djeca pripremala za reviju Victoria's Secreta
Adriana Lima (45) vratila se na modnu pistu na reviji Victoria’s Secreta 2026., održanoj u Los Angelesu u nedjelju, a iza pozornice je za 'Entertainment Tonight' otkrila kako su joj djeca pomagala u pripremama.
- Oni su mi najveća podrška - rekla je Lima, majka 16-godišnje Valentine, 14-godišnje Sienne i četverogodišnjeg sina Cyana.
- Ako idem u teretanu, idu i oni sa mnom. Prate što jedem. Znaju mi reći: ‘Mama, ne bi to trebala jesti.’ A ja im kažem: ‘U redu je, samo ovaj put’ - ispričala je Lima i otkrila kako obje kćeri, koje je dobila s bivšim suprugom Markom Jarićem, razmišljaju da krenu njenim stopama. Budući da će Valentina u studenom napuniti 17 godina, Lima očekuje da će uskoro upravo ona sjediti u prvom redu i bodriti svoju kćer.
- Uskoro ću ja biti ta koja će nju gledati na modnoj pisti - otkrila je Lima, dodajući da joj je san prošetati modnom pistom s kćeri.
- Nadam se da je to san i moje kćeri - rekla je kroz smijeh. Na nedjeljnoj reviji Lima je nosila potpuno bijelu kombinaciju donjeg rublja s golemim, draguljima ukrašenim anđeoskim krilima, kao i neonsko zeleni čipkasti bodi s krilima oblikovanima poput rascvjetalog cvijeća. Na legendarnoj reviji debitirala je 1999. godine, a titule anđelice Victoria’s Secreta odrekla se 2018. Potom se spektakularno vratila na pistu 2024. godine, dvije godine nakon što je rodila najmlađe dijete.
- Neke od ovih manekenki već su dugo moje kolegice anđelice i partnerice. Lijepo ih je ponovno vidjeti. Mnoge od njih sada su majke, baš kao i ja. Imamo mnogo toga o čemu možemo razgovarati. Sigurna sam da će svi koji nas gledaju kod kuće, kao i obožavatelji Victoria’s Secreta, biti zadovoljni i oduševljeni onime što će vidjeti - rekla je Lima. U razgovoru za People 2023. godine, ispričala je da ustraje u manekenskoj karijeri kako bi bila inspiracija drugim ženama, ali i svojim kćerima.
- Važno mi je, prije svega, da budu sretne sa svojim izborima, čime god se odluče baviti. Ako shvate da nisu sretne, mogu promijeniti smjer. Drugo, želim da prihvate sebe i da se ne boje odrastanja i starenja. Svako životno razdoblje donosi svoje prednosti, iskustva i stvari koje ćemo naučiti - rekla je Lima. Osim dviju kćeri koje ima sa srpskim košarkašem Markom Jarićem, Lima ima i sina Cyana kojeg je dobila u vezi sa filmskim producentom Andreom Lemmersom.
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