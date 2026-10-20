Limu su njena djeca pripremala za reviju Victoria's Secreta

Adriana Lima (45) vratila se na modnu pistu na reviji Victoria’s Secreta 2026., održanoj u Los Angelesu u nedjelju, a iza pozornice je za 'Entertainment Tonight' otkrila kako su joj djeca pomagala u pripremama.

- Oni su mi najveća podrška - rekla je Lima, majka 16-godišnje Valentine, 14-godišnje Sienne i četverogodišnjeg sina Cyana.

- Ako idem u teretanu, idu i oni sa mnom. Prate što jedem. Znaju mi reći: ‘Mama, ne bi to trebala jesti.’ A ja im kažem: ‘U redu je, samo ovaj put’ - ispričala je Lima i otkrila kako obje kćeri, koje je dobila s bivšim suprugom Markom Jarićem, razmišljaju da krenu njenim stopama. Budući da će Valentina u studenom napuniti 17 godina, Lima očekuje da će uskoro upravo ona sjediti u prvom redu i bodriti svoju kćer.

- Uskoro ću ja biti ta koja će nju gledati na modnoj pisti - otkrila je Lima, dodajući da joj je san prošetati modnom pistom s kćeri.

- Nadam se da je to san i moje kćeri - rekla je kroz smijeh. Na nedjeljnoj reviji Lima je nosila potpuno bijelu kombinaciju donjeg rublja s golemim, draguljima ukrašenim anđeoskim krilima, kao i neonsko zeleni čipkasti bodi s krilima oblikovanima poput rascvjetalog cvijeća. Na legendarnoj reviji debitirala je 1999. godine, a titule anđelice Victoria’s Secreta odrekla se 2018. Potom se spektakularno vratila na pistu 2024. godine, dvije godine nakon što je rodila najmlađe dijete.

- Neke od ovih manekenki već su dugo moje kolegice anđelice i partnerice. Lijepo ih je ponovno vidjeti. Mnoge od njih sada su majke, baš kao i ja. Imamo mnogo toga o čemu možemo razgovarati. Sigurna sam da će svi koji nas gledaju kod kuće, kao i obožavatelji Victoria’s Secreta, biti zadovoljni i oduševljeni onime što će vidjeti - rekla je Lima. U razgovoru za People 2023. godine, ispričala je da ustraje u manekenskoj karijeri kako bi bila inspiracija drugim ženama, ali i svojim kćerima.

Foto: Mario Anzuoni

- Važno mi je, prije svega, da budu sretne sa svojim izborima, čime god se odluče baviti. Ako shvate da nisu sretne, mogu promijeniti smjer. Drugo, želim da prihvate sebe i da se ne boje odrastanja i starenja. Svako životno razdoblje donosi svoje prednosti, iskustva i stvari koje ćemo naučiti - rekla je Lima. Osim dviju kćeri koje ima sa srpskim košarkašem Markom Jarićem, Lima ima i sina Cyana kojeg je dobila u vezi sa filmskim producentom Andreom Lemmersom.