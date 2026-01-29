Hit film redatelja i scenarista Igora Šeregija dobit će nastavak. Još je u razvoju, a odobrio ga je HAVC
Linda Begonja o nastavku filma 'Svadba' za 24sata: 'Hoću li i u njemu glumiti? Ha, gledajte...'
Čitanje članka: 4 min
Još je prerano govoriti o nastavku ‘Svadbe’, uživajmo u prvom dijelu. Sve je još kod HAVC-a, rekla nam je kroz smijeh glumica Linda Begonja (53), dok je putovala na beogradsku premijeru filma. Na pitanje hoće li glumiti i u nastavku filma, uz smijeh je dodala: 'A gledajte... Možda me izbace'.
