Liz Hurley o 18+ lezbijskoj sceni u filmu svog sina: 'Znala sam da će on paziti na mene. Lijepo je'

Glumica Elizabeth Hurley (58) snimala je razuzdanu scenu seksa za redateljski debi svog sina Damiana (21). Trailer za film ''Strictly Confidential'' prikazuje Britanku kako se zabavlja s drugom ženom u scenama koje je snimio i režirao njezin sin. Zvijezda ''Austina Powersa'' objasnila je da ju je sin opustio na snimanju i navela da je "lijepo" imati nekoga iza kamere tko pazi na nju.

Foto: Youtube

- Ono što je njegov scenarij zahtijevao od mene nisam radila u filmovima mnogo puta. Ali zato što je on bio tamo osjećala sam se sigurno i zbrinuto, znala sam da će on paziti na mene. Zapravo je na neki način oslobađajuće raditi sa svojom obitelji. Možda ću to ponoviti - rekla je Elizabeth za emisiju ''Access''.

U međuvremenu Damian je rekao da iako ga ljudi smatraju kontroverznim zato što je snimao svoju majku u oskudnoj odjeći, ali on to ne vidi tako.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Showbusiness je temeljni dio mog cijelog života. Dakle, nama to nije sporno. Ona snima mene, ja snimam nju - rekao je.

Film inače prati Miju, koju glumi Georgia Lock, koja je uvučena u "svijet seksa, dvoličnosti i izdaje" dok pokušava otkriti misterij koji okružuje samoubojstvo njezine najbolje prijateljice Rebecce. Tim povodom se vraća na karipski otok na kojem je Rebecca ubijena.