Liz Hurley u novom filmu vodi ljubav s drugom ženom, a sve je režirao njen sin: To mi je bio san

Damian Hurley (21) režirao je film u kojem je njegova majka, Liz Hurley (58) ima erotske scene s drugom ženom. Mladom redatelju ovo je prvi film nakon što je prošlog ljeta diplomirao, a radi se o misterioznoj drami naziva 'Strogo povjerljivo'

Ovo nije prvi put da Liz glumi u jednom od projekata svog sina. Također je prošle godine odletjela u Saint Kitts i Nevis zbog njegovog kratkog filma, 'The Boy on the Beach'. Njene prethodne uloge uključuju 'The Royals', 'Bedazzled' i 'Austin Powers'.

Foto: Instagram

Damian se sa svime pohvalio na Instagramu gdje je podijelio par fotografija sa seta i poručio kako je mama ostavila sve obveze kako bi mu pomogla.

- Svi uključeni zaslužuju javne izjave obožavanja (sve će doći u dogledno vrijeme), ali trenutno se divim mojoj mami Liz koja je tijekom snimanja mog prvog kratkog filma iz 2010. godine (kad sam imao 8 godina) obećala da će biti u mom prvom igranom filmu i ostala je vjerna svojoj riječi - napisao je.

Foto: Instagram

- Čim je ovaj film dobio zeleno svjetlo, mama je ostavila sve i odjurila na prekrasne Karibe pomoći. Zajednički rad bio je moj san - dodao je dalje, a radi se o drami koja prati lik Mije koja se uvuče u 'svijet seksa, dvoličnosti i izdaje', kako navodi Daily Mail.

Inače, Liz je 2018. otkrila je da je tajni fotograf koji stoji iza njezinog naizgled beskrajnog niza objava na Instagramu u bikiniju zapravo njezin sin jedinac. Mnogi su tada komentirali da je to 'čudno i bizarno'.

Foto: Instagram

Damian, kojeg su majka i njezin tadašnji partner Arun Nayar odgojili u Gloucesteru, krenuo je njezinim stopama i postao glumac i redatelj. Damianov otac je biznismen Steve Bing (54) koji je tragično preminuo u lipnju 2020. godine, a prvotno nije htio priznati sina te je tražio DNK analizu uz objašnjenje kako on i Liz nisu bili 'ekskluzivni'.