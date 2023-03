Liza Minnelli slavi 77. rođendan: Odrasla je u Hollywoodu, a prvi suprug skrivao od nje da je gay

Američka glumica i pjevačica, Liza Minnelli slavi 77. rođendan. Poznata po filmovima, predstavama, mjuziklima i televizijskim serijama, Minnelli je i jedina dobitnica Oscara čiji su oba roditelja također dobitnici.

- Bilo je uspona i padova, ali mogu reći da sam bila jako sretna. Na ljudima je da vjeruju ili ne, ali ja znam da sam bila sretna - rekla je Minnelli svojedobno o odnosu s majkom Judy Garland.

Odrasla u Hollywoodu

Njezina majka Judy Garland bila je jedna od najpoznatijih glumica dvadesetog stoljeća, a njen otac Vincente Minnelli filmski redatelj. Ime je dobila po nazivu pjesme Ire Gershwin 'Liza (All the Clouds‘ll Roll Away)'.

Liza je kao dijete dosta vremena je provodila na MGM-u (Metro-Goldwyn-Mayer Studios) dok su joj roditelji radili, pa je odmalena bila okružena holivudskim zvijezdama. Već s tri godine, zajedno je s majkom snimala prvi film "U dobrom starom ljetnom vremenu" iz 1949. godine. Prvo priznanje dobila je zbog predstave 'Best Foot Forward'. Nakon toga majka joj je pružila priliku za ulogu u svom nastupu u londonskom Palladiumu. Taj nastup u Londonu bio je prekretnicnom u njezinoj karijeri.

Svakako najpoznatija uloga Sally Bowles u filmu 'Cabaret', donijela joj je 1973. godine Oscara za najbolju glumicu u glavnoj ulozi, kao i Zlatni Globus. Jedna je od rijetkih sa statusom EGOT, koji uključuju dobitnike Emmya, Grammya, Oscara i Tony Awardsa.

Neuspjeh s brakovima

Prvi put se udala 1967. godine za glazbenika Peter Allena, no par mjeseci nakon otkrilo se da je on homoseksualac. Allen je nakon razvoda bio s Gregory Connellom, te su obojica preminuli od posljedica AIDS-a.

- Udala sam se za njega prije nego što mi je rekao da je homoseksualac. Svi su znali osim mene. A to kako sam saznala? Ajmo reći da više nikada neću nikoga iznenaditi kada budem dolazila kući i prije tog ću nazvati da provjerim je li sve u redu - rekla je Liza u jednom intervjuu 1996. godine.

Zatim, s 28 godina se udala za producenta Jacka Haleya, ali brak je nakon pet godina pukao. Ponovno se udala 1979. godine za kipara Marka Geru, čiju je vezu držala što dalje od javnosti. No, također ni taj brak nije bio uspješan. S četvrtim suprugom i ujedno menadžerom, Davidom Gestom, upoznao ju je kralj popa Michael Jackson. S Gestom je bila u braku do 2007. godine.

Prošlogodišnji Oscari

Liza se već 22 godine bori s encefalitisom, upalom mozga. Zbog te se bolesti nalazi u kolicima i ima poteškoće u govoru. Prilikom dodjele prošlogodišnjih Oscara, mučila se s čitanjem pri čemu joj je Lady Gaga (36) priskočila u pomoć. Na uho joj je šapnula poruku podrške, te su zajedno uručile nagradu za filmsku ekipu 'CODA'. Sve prisutne je raznježila Gagina gesta, iako je to dio koji je mnogima promaknuo u prijenosu izravno.

- Uz tebe sam - rekla joj je Gaga uhvativši je za ruku, na što joj je Minnelli odgovorila kako ona to zna te da joj je zahvalna.

Prije se borila s ovisnostima, a kada je prešla tu zapreku, započeli su zdravstveni problemi. Lisa je zbog toga morala otkazati angažmane, a 2010. godine zadesio ju je teški oblik upale pluća.

