Lizzo: Glazba mi je spasila život nakon tužbi. Jako me uzrujalo

Lizzo i njezinu producentsku tvrtku tužile su tri bivše plesačice, Arianna Davis, Crystal Williams i Noelle Rodriguez zbog seksualnog uznemiravanja i neprijateljskog radnog okruženja. Pjevačica je tada optužbe opisala kao "šokantno teške i pretežito razočaravajuće", kazavši da su tvrdnje "nevjerojatne kao što i zvuče".

U svom prvom intervjuu o toj temi, Lizzo je na podcastu 'Baby, This Is Keke Palmer' rekla: "Posljednjih godinu i pol, trebalo mi je vremena (da sve to) procesuiram i narastem kao osoba".

- Doslovce sam živjela svoj san, a tada je turneja završila i tri plesačice su me potpuno zaslijepile tužbom.

Dobitnica Grammyja Lizzo je kazala da su optužbe zbog spolnog uznemiravanja te koje su je "najviše uzrujale", no navode je nazvala "smiješnim" i "apsurdnim".

- Neka bude jasno, nisam učinila ništa pogrešno - rekla je Lizzo u intervjuu.

Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

Tridesetšestogodišnjakinja je kazala da je "odmah" nakon podizanja tužbe otišla u studio za snimanje, gdje je napisala "toliko pjesama koje svijet nikada neće čuti jer sam bila ljuta".....

- Glazba je spasila moj život, iskreno, jer to razdoblje mog života... to razdoblje mog života je bilo veoma mračno zbog osjećaja izdaje - dodala je Lizzo.

- Zaposlila sam vas, vjerovala u vas, a osjećati se izdano na toj razini je bilo duboko potresno.

U rujnu 2023., slične optužbe protiv Lizzo je iznijela stilistkinja Asha Daniels, tvrdeći da je bila predmet rasnog i seksualnog uznemiravanja te dio neprijateljskog radnog okruženja na turneji s Lizzo.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Američki sudac je ranije ovog mjeseca odbacio optužbe protiv Lizzo kao fizičke osobe, no njena tvrtka Big Grrrl Big Touring je i dalje optuženik u postupku koji traje.