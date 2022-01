Glumac Jason Lewis (50) koji se proslavio ulogom Smitha Jarroda u seriji 'Seks i grad' zaručio se nakon šest godina veze s glumicom Liz Godwin (30).

U seriji 'Seks i grad' glumio je jedinog ozbiljno dečka nezasitne Samanthe Jones, a upravo zbog uloge zgodnog Smitha mamio je uzdahe i brojnih obožavateljica serije.

Kao ni glumica Kim Cattrall (65), australski glumac ne pojavljuje se u novoj sezoni serije koja je nazvana 'And just like that', a za američke medije je otkrio da nije ni bio pozvan na snimanje.

Iako je prošlo 12 godina od kada smo ga gledali seriji Lewis je i dalje izgleda jednako sjajno, zbog čega ima mnogo obožavateljica, ali je od nedavno zaručen, a par se planira vjenčati na jesen.

Jasona smo imali priliku gledati i u serijama 'House', 'Uvod u anatomiju', 'Kako sam upoznao vašu majku' i drugima, a mnogi su ga vidjeli i u ulozi Aquamana koja je na kraju ipak pripala Jasonu Momoi.

Ne žali zbog uloge u seriji 'Seks i grad' jer kaže da je dobro napisana i govori o nečemu što smo svi iskusili i istovremeno je smiješna, senzacionalna i zabavlja gledatelje.