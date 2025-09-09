Ljepotice iz ravnice dominiraju: Četiri Slavonke u listopadu se bore za titulu Miss Hrvatske

Obavijesti

Foto: Goran Skrlec / SRCE Visual Art

Ivana, Marinka, Mia i Melanie šarmom i obrazovanjem osvojile su žiri u svojim županijama, a krajem listopada čeka ih veliko finale u Zagrebu

Na ovogodišnjem 30. izboru za Miss Hrvatske, koji će se krajem listopada održati u Zagrebu, Slavonija će imati čak 4 predstavnice koje su osvojile titule najljepših u svojim županijama i time stekle pravo natjecanja na finalu najstarijeg hrvatskog izbora ljepote. Riječ je o mladoj generaciji djevojaka koje svojom ljepotom, osobnošću i ambicijom dostojno predstavljaju regiju odnosno svoje županije bogate tradicijom i kulturnim nasljeđem.

Miss Požeško-slavonske županije je Ivana Krajina, studentica Medicinskog fakulteta u Rijeci. Njezina elegancija i zrelost, unatoč mladim godinama, istaknule su je kao uvjerljivu pobjednicu na županijskom izboru. Ivana ujedno svojim obrazovanjem i budućim pozivom pokazuje kako ljepota i znanje mogu ići ruku pod ruku.

Foto: PR Miss Hrvatske

Osječko-baranjska županija također ima svoju predstavnicu u finalu Miss Hrvatske. Ona je Marinka Andraković studentica je na Fakultetu agro biotehničkih znanosti u Osijeku.  Radi na Poljoprivrednom institutu u Osijeku, a nada se da će ostati u znanosti te jednoga dana obrazovati buduće stručnjake.

Foto: PR Miss Hrvatske

Titulu Miss Vukovarsko-srijemske županije ponijela je Mia Rapić iz Vinkovaca. Studentica je Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, smjera edukacijska rehabilitacija. Mia se svojim nastupom i jednostavnošću odmah približila publici i žiriju te pokazala kako šarm i prirodnost mogu biti ključni aduti u natjecanju za ovu prestižnu titulu.

Foto: Goran Skrlec / SRCE Visual Art

Krunu Miss Brodsko-posavske županije osvojila je Melanie Juranović, sedamnaestogodišnja učenica gimnazije iz Vrbove. Najmlađa među slavonskim predstavnicama na nacionalnom izboru, Melanie se istaknula mladenačkom energijom, vedrinom i iskrenim osmijehom.

Foto: PR Miss Hrvatske

Sve finalistice, njih petnaest se već intenzivno pripremaju za finale 30.Miss Hrvatske gdje ih očekuje niz izazova koji nadilaze ljepotu. U finalnom izboru ocjenjuje se njihova svestranost kroz kategorije sport, talent, multimedija (digitalna prezentacija i društvene mreže), top model i intervju s članovima žirija. Upravo kroz ove kategorije finalistice imaju priliku pokazati ne samo ljepotu, već i inteligenciju, komunikacijske vještine, kreativnost i osobni stil. Pobjednica će ponijeti titulu Miss Hrvatske te steći priliku predstavljati našu zemlju na svjetskom izboru ljepote, što je iznimna čast, ali i odgovornost. Finale 73.Miss World održati će se na proljeće sljedeće godine.

Istodobno, dok se pobjednice svih županijskih izbora spremaju za nacionalno finale, kreće novi ciklus županijskih izbora za 31.Miss Hrvatske. On će službeno započeti na jubilarnoj 60. manifestaciji Vinkovačkih jeseni, koja slovi kao jedno od najvažnijih događaja hrvatske kulturne tradicije i okuplja tisuće posjetitelja. U sklopu ovog velikog jubileja, 18. rujna bit će izabrana nova Miss Vukovarsko-srijemske županije, koja će naslijediti Miu Rapić. Nova pobjednica će, već sljedeće godine, imati čast predstavljati svoju županiju na finalu Miss Hrvatske, čime će se kontinuitet tradicije nastaviti i otvoriti novo poglavlje u priči o hrvatskoj ljepoti.

