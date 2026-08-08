LJETO LJUBAVI Brojni domaći i strani parovi rekli su 'da' ovoga ljeta: Ove svadbe su pratili svi!

Ako će se ljeto 2026. po nečemu pamtiti na domaćoj i svjetskoj celebrity sceni, onda će to svakako biti po ljubavi. Posljednjih nekoliko mjeseci mediji i javnost sa zanimanjem prate niz glamuroznih vjenčanja, romantičnih zaruka i priprema za veliki dan, a poznata lica izmjenjivala su se pred oltarima, na luksuznim destinacijama i u bajkovitim kulisama.

Vječnu ljubav obećali su si brojni strani, ali i domaći parovi, a u nastavku donosimo pregled vjenčanja koja su svi pratili. Među najpraćenijim domaćim vjenčanjima bilo je ono Ante Gele i Jelene Perčin. Glazbenik i glumica vjenčali su se u intimnoj atmosferi u Italiji, daleko od očiju javnosti, a tek su kasnije podijelili prve fotografije sa Sardinije, na kojoj su proveli prve bračne dane. Veza Jelene Perčin i Ante Gele već je više od godinu dana jedna od najeksponiranijih na domaćoj javnoj sceni.

Prve glasine o njihovoj romansi pojavile su se krajem 2023. godine, nakon što su zajedno viđeni u jednom splitskom klubu, no tad nijedno od njih nije komentiralo nagađanja. Njihova je ljubavna priča dobila prvu javnu potvrdu na dočeku Nove godine u Dubrovniku, gdje su ih kamere snimile u opuštenom izdanju dok su pratili koncert i razmjenjivali nježnosti. Nekoliko mjeseci poslije odlučili su vezu više ne skrivati. Na dodjeli Večernjakove ruže zajedno su se prošetali crvenim tepihom, držeći se za ruke i pozirajući fotografima, čime su i službeno potvrdili da su par. Od onda zajedno često putuju i uživaju u zajedničkim trenucima.

- Otkad smo se Jelena i ja povezali, procvao sam - priznao je glazbenik za Gloriju, a dodao je kako je od početka sve bilo "lijepo, kreativno i normalno".

U bračnu luku je nedavno uplovio i Jelenin kolega iz serije "Divlje pčele", glumac Marin Klišmanić, koji se oženio svojom Katarinom. Svadba je bila u njegovu rodnom Kaštel Štafiliću, a za Gloriju je otkrio kako je taj dan prošao.

- Ovaj dan zauvijek ću pamtiti po ljubavi, zajedništvu, emocijama i ljudima koji su ga učinili posebnim. Sve je bilo točno onako kako treba biti, na pravome mjestu i u pravo vrijeme. Da sam zamišljao savršeno vjenčanje, ne bih ga mogao zamisliti ljepšim od ovoga. Nadmašio je sva moja očekivanja i ostat će mi jedna od najdražih uspomena u životu - rekao je Marin.

Ovoga ljeta ljubav se slavi u svim dijelovima svijeta, a poznata Hrvatica udala se prije nekoliko dana u Los Angelesu. Pred oltar je tako stala poduzetnica Tia Jurčić, pokćerka poznatog hrvatskog ekonomista Ljube Jurčića. Tiji je to treći brak, a sudbonosno "da" izrekla je bivšoj NBA zvijezdi i sportskom analitičaru Kennyju "The Jetu" Smithu, koji je od nje stariji 20 godina. Tia je nakon razvoda od Marija Mamića otišla u SAD, a o njezinoj vezi sa Smithom već se neko vrijeme piše.

- Gospodin i gospođa Smith - napisala je na Instagramu Tia, koja se udala u raskošnoj bijeloj vjenčanici.

Na svadbi je bio i Ljubo Jurčić, a mladenka je za svoj veliki dan odabrala da joj pjeva glazbenik Roko Blažević.

S druge strane SAD-a početkom srpnja odvilo se vjenčanje koje zaslužuje titulu globalnog spektakla. Pjevačica Taylor Swift sudbonosno "da" rekla je zvijezdi NFL-a Travisu Kelceu na ceremoniji koja je okupila brojne zvijezde u Madison Square Gardenu u New Yorku. Ceremoniju je vodio Adam Sandler, okupila je više od tisuću uzvanika, a vijest o vjenčanju u nekoliko je minuta obišla svijet. Modni kritičari posebno su hvalili Taylorinu Diorovu vjenčanicu, a uzvanici su imali strogu politiku zabrane korištenja mobitela. Cijeli događaj, čija se vrijednost procjenjuje na između 30 i 50 milijuna dolara, zahtijevao je i iznimne mjere sigurnosti.

Zbog toga je Swift platila New Yorku 160.000 dolara za potrebne dozvole i pojačani policijski nadzor, a to je izazvalo i određene kontroverze.

Među uzvanicima su bili Brad Pitt, Tom Hanks, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Gigi Hadid, Hugh Grant, kao i sportske legende poput Toma Bradyja i Patricka Mahomesa. Na svadbi su nastupili Stevie Nicks i Paul McCartney koji je izveo klasik Beatlesa "I Want to Hold Your Hand". Nakon što su se službeno vjenčali, na velikim ekranima izvan arene zasvijetlio je natpis "JUST&T MARRIED", glasnogovornik para potvrdio je vijest, a Empire State Building zasvijetlio je u plavoj boji, kao mladenkino "nešto plavo".

Samo nekoliko tjedana ranije pred oltar je stala i Taylorina kolegica Dua Lipa. Pop zvijezda i glumac Callum Turner vjenčali su se čak dvaput, prvo na intimnoj ceremoniji u Londonu, a zatim na raskošnom trodnevnom slavlju na Siciliji. Pjevačica i njezin šest godina stariji suprug nisu štedjeli kako bi gostima priredili nezaboravno iskustvo. Trodnevno slavlje na Siciliji okupilo je brojna poznata lica, uključujući glazbenike Charli XCX, Marka Ronsona i Troyea Sivana, glumce Joea Alwyna i Grace Gummer te dizajnericu Donatellu Versace. Vrhunac večeri bio je nastup legendarnog Sir Eltona Johna, koji je za mladence izveo svoj bezvremenski hit "Your Song".

Nakon ceremonije nebo iznad vile obasjao je raskošan vatromet.

- Bilo je veće od dočeka Nove godine! - oduševljeno je komentirao jedan od gostiju za The Sun.

Ipak, nije sve prošlo bezbolno. Pjevačica se našla u središtu kontroverze nakon što je isplatila novac stanovnicima Palerma koji su prosvjedovali protiv njezine raskošne svadbene proslave. Iako je potez zamišljen kao gesta dobre volje, nije naišao na odobravanje svih mještana te je pokrenuo širu raspravu o utjecaju slavnih osoba na lokalne zajednice. Proslava je navodno stajala oko 1,5 milijuna eura, a zbog svadbe su zatvoreni trgovi i blokirane ceste. Prije talijanske ekstravagancije, par je sudbonosno "da" izrekao na intimnoj građanskoj ceremoniji 31. svibnja u poznatoj londonskoj vijećnici Old Marylebone.

Za razliku od velikih spektakala, glumica Emma Roberts i glumac Cody John odlučili su se za znatno intimnije vjenčanje. Vjenčali su se krajem srpnja, a ceremonija je održana daleko od holivudske pompe u američkom Idahu uz najuži krug obitelji i prijatelja. Među uzvanicima je bila i Emmina teta Julia Roberts, koja je stigla sa suprugom Dannyjem Moderom. Posebnu ulogu imao je Emmin sin Rhodes (5).

Držeći je za ruku, pratio ju je prema oltaru, a fotografije su zabilježile i poljubac mladenaca nakon izmjene zavjeta, pisao je TMZ. Čini se kako ljetu ljubavi nema kraja, a svadbena slavlja bi se mogla nastaviti i u sljedećim tjednima. Dok su spomenuti parovi nastavili uživati na putovanjima za medeni mjesec, drugi se tek pripremaju za svoj veliki dan. Iako još nisu službeno objavili datum vjenčanja,

Šime Vrsaljko i partnerica Kaja posljednjih su mjeseci često tema domaćih medija. Par ne skriva da uživa u zajedničkom životu, a sve su češća nagađanja da bi upravo oni mogli biti među sljedećim poznatim Hrvatima koji će stati pred oltar. Šuškanja je dodatno rasplamsala Vrsaljkova Kaja, koja je na društvenim mrežama objavila fotografije sa svoje djevojačke zabave.

Šime Vrsaljko s partnericom Kajom Vidmar na humanitarnom turniru "4 kantuna" u Zadru | Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U objavi se vide i poruke koje su joj prijateljice upisale u spomenar, kao i znak s natpisom "Buduća gospođa Vrsaljko". Par nikad nije otkrio kad je njihova veza započela, no potvrdili su je u lipnju 2022. godine, kad su objavili zajedničku fotografiju na Instagramu, a kasnije i zajedničkim pojavljivanjem na vjenčanju Dominika Livakovića.

Zajedno imaju dvoje djece, kćer i sina, dok Vrsaljko ima sina Brunu s bivšom suprugom Mateom, s kojom je u braku bio od 2017. Vrsaljko i Kaja nisu jedini par čije vjenčanje prate i obožavatelji nogometa. Prema glasinama koje prenose brojni svjetski mediji, vjenčanje godine dogodit će se ovoga vikenda.

Foto: Instagram

Jedan od najpraćenijih parova na svijetu, Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo, napokon bi trebali stati pred oltar nakon deset godina veze. Zaručili su se u kolovozu prošle godine, a svoju ljubav bi trebali okruniti brakom 8. kolovoza ove godine. Spektakularna ceremonija, prema tim navodima, održat će se na Ronaldovu rodnom otoku Madeiri.

Prema neslužbenim informacijama, vjenčanje je zakazano u povijesnoj katedrali u Funchalu, nakon čega će se raskošna proslava nastaviti u obližnjem luksuznom hotelu Savoy Palace. Od intimnih ceremonija do milijunskih spektakala, jedno je sigurno. Ljeto 2026. obilježile su ljubavi o kojima se ne prestaje pričati. A ako su glasine točne, najveća svadbena iznenađenja tek slijede.