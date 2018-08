'Ljubav je najveća droga i blago onom tko se navuče na nju...'

Reakcije na pjesmu ‘Kriminalac’ su iznimno pozitivne i ohrabrujuće. Puno ljudi nas okružuje, prati, a mnogo je i onih koji nam šalju poruke potpore i pozitive, kaže Katarina Mulavdić (23). Pjevačica benda Indigo dodaje da već rade nove pjesme, ali uzeli su si i vremena za predah. Iza njih su mjeseci rada na singlovima i spotovima za 'Utopiju' i 'Kriminalca' te su zaslužili, kaže, odmor prije novih planova. Katarina kaže da voli mirniji odmor.

- Moj ritam je ubrzan, a takav je i ovaj posao pa za odmor volim mir i opuštanje. Iako, ponekad me uhvati žuta minuta pa bi samo partijala - priča. Pjevanje u njezinu životu nije novost. Glazbu, kaže, živi odmalena. Najveća potpora joj je obitelj.

Oni su potpora, ali i fanovi, kritičari. Prvi su, rekla je, u svakom segmentu posla i života. Iako je oko nje uvijek puno ljudi, ima mnogo poznanika, ističe da ima malo prijatelja.

- Baš to i volim. Kad kliknem s nekim, ne puštam to lako. To se dogodilo i sa Shaunom i Lukom. Stvorilo se posebno prijateljstvo koje će samo rasti s vremenom. Uvijek sam tu za ljude koje volim - kaže. Već nakon prvog singla 'Utopija' Indigo su uspoređivali s Colonijom. Katarini i momcima to laska, ali kažu i da je samo jedna Colonia, a tako će, vjeruju, biti i s Indigom.

- Priželjkujemo uspon kakav su i oni imali, ali ne želimo biti nečija kopija - kaže. Još ih ne prepoznaju na ulici, ali često im se javljaju na društvenim mrežama. Trojac koji s Katarinom čine Luka Majstorović (27) i Shaun Ninčević (29) zasad još nije osjetio zamor.

- Kad dođu teži trenuci, prepustim se nekoliko sati sebi i vrlo brzo opet nešto smišljam - kaže Katarina, koja završava diplomski studij komunikologije. Odrasla je u Istri, u Raši. Djetinjstvo pamti po puno igre, po probama i putovanjima s talijanskim zborom Minicantanti. Manguparija u njezinu odrastanju nije bilo.

- Uvijek sam bila dobro dijete, bar tako moji kažu. Jedino što mi se urezalo u sjećanje, a i moji se toga često prisjete, ljeto je kad sam imala četiri godine. Često sam s djedom odlazila na plažu i po sladoled. Toga dana dobila sam novac i otišla, ali je red bio predug i dulje sam se zadržala. Naravno, djed se zabrinuo i krenuo u potragu za mnom. Nisam ničega bila svjesna, kupila sam sladoled i otišla drugim putem da zaobiđem gužvu. I tako se stvorila mala panika na plaži, dok sam ja bezbrižno lizala svoj sladoled pod suncobranom. Još danas djed i ja često se raspravljamo oko toga tko je bio kriv i tko se zapravo tu izgubio - priča.

U životu se, ističe, vodi emocijama jer smatra da su takve odluke najiskrenije. Izrazito je emotivna što, smatra, ponekad i nije dobro.

- Na prvu bih se uvijek vodila emocijama, ali svjesna sam da to ne završi uvijek dobro. Zato, nažalost, nekad moram stati na loptu i razumno razmisliti o sljedećem koraku - rekla je. Katarina je mlada, lijepa, uspješna i ne čudi da svako malo osjeti nesigurnost kod muškarca kojemu se sviđa.

- Nikad to nisam razumjela, ali vjerujem da ću jednog dana pronaći muškarca koji će hodati uz mene i držati ritam sa mnom, a istodobno mi biti potpora i rame za plakanje - kaže Katarina. Ljubav je, ističe, najjača droga.

- Blago onome tko se na nju navuče - kaže. Nakon ljeta očekuje je povratak u Zagreb, rad na novome materijalu, pjesmama i nastupima jer poziva za svirku benda Indigo je sve više.

