Ljubav različitih svjetova: Kad princ oženi zvijezdu iz realityja

Najednom sam se suočila s 'olujom' mržnje od ljudi koji su o meni kao o osobi već bili stekli neko, uglavnom pogrešno mišljenje. Bilo mi je jako teško nositi se s tim jer nisam očekivala da će nekoga uopće toliko zanimati moj život i prijašnje veze, a kamoli da će me netko mrziti, i to jasno, glasno i javno pokazivati svaki dan, ispričala je nedavno Sofia Hellqvist (33) kako se osjećala kad je tek postala djevojka princa Carla Philipa (39), švedskog princa i vojvode od Värmlanda.

Foto: Patrick van Katwijk/DPA/PIXSELL Njezina kraljevska bajka zaista zvuči pomalo nestvarno, alii većina brzo shvatio kako nema pravog razloga da ne bude stvarna; jer su mnogi od nas barem na neki način u svibnju ove godine svjedočili jednoj sličnoj ljubavnoj priči u kojoj su se našla dva različita svijeta. Riječ je naravno o ljubavi, zarukama, i konačno vjenčanju bivše glumice Meghan Markle (37) i princa Harryja (33).

Foto: HANDOUT Meghan se u mladosti baš kao i Sofia okušala i u manekenskim vodama, a dok je jedna karijeru završila ulogom u poznatoj seriji 'Suits', druga se odlučila 'još malo zabavljati' prije nego shvati što točno želi raditi.

Sofia se tako 2005. pojavila u švedskoj inačici popularne američke reality emisije 'Paradise Hotel', realityju koji je zamišljen tako da grupa ljudi zajedno živi u luksuznom hotelu a svaki vikend produkcija spoji po jednog dečka i djevojku koji onda u hotelu zajedno provode vrijeme pa čak dijele i spavaću sobu.

Foto: Patrick van Katwijk/DPA/PIXSELL Budući da su Šveđani Sofiju znali kao 'lice iz Realityja', mnogi je nisu smatrali dobrim izborom za njihovog princa. Par se upoznao prije osam godina, 2010., i skupa su od tada. No današnjoj je vojvotkinji od Värmlanda Sofiji jako teško palo tuđe neodobravanje.

No danas sa vremenskim odmakom kaže da ju je zapravo takvo ponašanje okoline ojačalo, i pomoglo joj da odluči kako u životu želi biti potpora onima koji to trebaju. Zato je među svoje brojne obveze odmah nakon vjenčanja s Philipom u lipnju 2015.

Foto: Patrick van Katwijk/DPA/PIXSELL

Hellqvist je među svoje brojne obveze uvrstila pomaganje onima koji se iz bilo kojeg razloga osjećaju drugačijima, kao što se ona osjećala kad je od privremene konobarice modela i lica realityja postala princeza Sofia i vojvotkinja od Värmlanda, te supruga tada jednog od najpoželjnijih neženja. Švedski je kraljevski par 2016. dobio sina, vojvodu od Södermanlanda, princa Alexandera (2).

Foto: ATP/DPA/PIXSELL I švedski se par poput Meghan i Harryja upoznao preko zajedničkih prijatelja a Sofia i Carl su navodno baš kao Harry i Meghan od početka znali da je 'to to', pa su se rastajali samo kad je to bilo nužno. No njihov je početak veze za Sofiju bio slatko gorak, s obzirom da se osjećala kao da je osamljena i neprihvaćena.

Foto: ATB/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL Danas je švedska vojvotkinja sigurna da je, premda je davno bila prošla tinejdžerske godine, tada doživjela pravo maltretiranje okoline s kojim se na kraju jako teško izborila.

Zato je s mužem organizirala i zakladu 'Prince Carl Philip and Princess Sofia Foundation' koja će pomagati djeci žrtvama psihičkog ili fizičkog nasilja.

Foto: Patrick van Katwijk/DPA/PIXSELL I premda je Carl još uvijek treći u redu za prijestolje dok su Harryja 'pretekli' nećaci, oba princa jako dobro znaju kolika je odgovornost čak i razmišljati o tome da ćeš jednog dana upravo ti voditi cijelu zemlju, i to zemlju bogate povijesti u oba slučaja.

Foto: HANDOUT Meghan i Sofia su pak iskusile 'onu drugu stranu' života koju njihovi muževi nisu mogli. Slobodu. Mogućnost da slobodno odlučuju o svojim postupcima, ali bez straha da će oni imati posljedice po bilo koga osim za tebe samog.

No danas su i obje žene u vrlo ozbiljnim i važnim 'životnim ulogama' koje su vjerojatno dijelom od malena priželjkivale.

Foto: Patrick van Katwijk/DPA/PIXSELL No samo one znaju kako im je i vrijedi li slobodu zamijeniti za bajku. I iako su sada zbog muževljevih korijena zaštićene od mnogo toga, nisu tako i odrastale. Odluke su mogle donositi same, ali su si obje čini se zacrtale i poprilično visoke ciljeve.

Danas više ne glume ni na filmu ni na televiziji, a na glavi često nose tijare slične onima s kakvima su se i jedna i druga igrale kao djevojčice.