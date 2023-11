Ljubav traži na Brankovoj farmi, a iza sebe ima dva braka: 'Nije mi suprug dozvolio da radim...'

Ja sam se u prethodnu sezonu showa prijavila kod Zvonka. Branko je sve to gledao. Svidjela sam mu se, pa me pozvao u ovu sezonu. Dobro, nek je i to prošlo, govori Smilja Livančić koju trenutačno gledamo u 15. sezoni showa 'Ljubav je na selu' kod farmera Branka Jurkovića.

Foto: RTL

Iza nje su dva braka. Iz prvog ima troje djece, dvije kćeri i sina, a iz drugog sina.

- Dok sam bila u prvom braku, nisam puno radila jer mi muž nije dozvolio. Kad sam se razvela, onda sam tek počela skupljati staž - priznala je Smilja.

Voli čuvati djecu. I to odmalena jer ima sedmero braće i sestara.

- To mi je možda bila i želja, da postanem teta u vrtiću - otkrila je.

Foto: RTL

Ranije je istaknula kako su joj rođenja njezine djece najljepši događaji u životu.