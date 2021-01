Zvijezda posljednje regionalne sezone “Big Brothera” trenutačno se sa svojim novim dečkom nalazi u Dohi, gdje on ima kvalifikacije za turnir. Kako doznajemo, Barbara Šegetin (30) i Damir Džumhur (28) u vezi su tri mjeseca.

Upoznali su se preko zajedničkog prijatelja prije nekoliko mjeseci u Beogradu, gdje ona živi posljednjih godina s mlađom sestrom Tinom (28) nakon izlaska iz Big Brother kuće, a ljubav je planula na prvi pogled. Tenisač iz Bosne i Hercegovine osvojio ju je dobrotom i pažljivošću.

- U moru loših ljudi takve osobine su rijetkost - povjerila se riječka manekenka svojim prijateljima.

Par se već zajedno i tetovirao. Oboje su tetovirali znak beskonačnosti na prstu. Fotografiju tetovaže objavili su prije nekoliko dana na svojim društvenim mrežama, kad se i doznalo da manekenka opet ljubi. Kako doznajemo, još se nisu zaručili. Iako još ne žive zajedno, stalno su skupa. Ne odvajaju se jedan od drugog.

Barbara je ljetos prekinula zaruke s misterioznim Lazarom iz Crne Gore nakon nekoliko mjeseci zajedničkog života. Uvidjela je da to nije to, odnosno da nisu kompatibilni. Nakon prekida odmarala se je s prijateljicama na moru. Tad se zarazila i koronom, no imala je nasreću lakši oblik i brzo se oporavila.