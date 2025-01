Ljubavna priča Donalda Trumpa i Melanije: 'Htio je moj broj, ali je bio na spoju s drugom ženom'

Godina je bila 1998. Donald Trump, tada 52-godišnjak, bio je rastavljen od svoje druge žene, Marle Trump, oko godinu dana. U to doba investicijski je mogul navodno izlazio sa Celinom Midelfart, norveškom nasljednicom poslovnog carstva u srednjim 20-ima, a koja je iznajmljivala stan u Trump tornju dok je studirala na sveučilištu u New Yorku. U studenom te godine, Trump je prisustvovao partyu New York Fashion Weeka koji se održao u Kit Kat klubu na Manhattanu, u blizini Times Squarea.

U samom klubu, pitanje je li Donald s nekim u vezi nije bilo važno, osobito kad je ugledao Melaniu Knauss. Trump je opisao taj trenutak u svom intervjuu s Larryjem Kingom 2005.

- Totalno sam poludio. Zapravo, tamo sam se trebao naći s jednom drugom ženom. Ona je bila neki supermodel i sjedila je odmah kraj Melanije. Netko mi je rekao "pogledaj, tamo je ta i ta" Ja sam odgovorio "ma pusti to, nije bitno. Nego, reci, tko je ona što joj sjedi s lijeve strane?".

I bila je to Melania. Melania, tada stara 28 godina, stigla je u New York dvije godine ranije. Ona je kasnije ispričala Greti Van Sustren kako ju je u Kit Kat klub te večeri pozvao organizator partya. On je bio Talijan Paolo Zampolli, koji je odlučio tako promovirati svoju agenciju modela, ID Models. Zampolli je "otkrio" Melaniu u manekenskom smislu te joj čak osigurao i vizu za ulazak u SAD. Zampolli je na kraju bio taj koji ju je upoznao s Trumpom. Donald nije gubio vrijeme, čim su se upoznali, krenuo je s vrlo direktnim flertom i odmah je pitao za broj telefona

- Želio je moj broj, no on je tada bio na spoju s drugom ženom, ma naravno da mu ga nisam željela dati. Ne dajem ti svoj broj, rekla sam mu, daj ti meni svoj pa ću ja tebe nazvati. Željela sam vidjeti koji će mi broj dati, poslovni, privatni, koji će to biti. Znala sam da će mu to otkriti namjere, jer nisam namjeravala poslovno ga kontaktirati - ispričala je Harper's Bazaaru.

No, Trump je tada učinio ono što bi svatko očekivao od njega, nabacio joj je gotovo sve brojeve koje ima, želeći je impresionirati - broj ureda, resorta u Mar-a-Lagu, stana u New Yorku, mobitela...

Upoznala ga je baš u "pravo vrijeme"

Za prvi spoj para, Trump je odveo Melaniu na večeru, a potom u razvikani klub Moomba koji nije primao nikoga tko nije slavan ili s nekim slavnim. Mjesec dana nakon njihovog upoznavanja u Kit Katu, Trump je odveo Melaniu svojim privatnim zrakoplovom na vikendu u Palm Beachu. Odsjeli su, naravno, u Mar-a-Lagu, veličanstvenom Trumpovom posjedu.

- Ona je imala neke poslove, radila je reklame za kompaniju sa satovima, pojavila se u spotu za Panasonic TV te je radila kao model za donje rublje, no honorari su joj bili mizerni. Tada se pojavio princ na bijelom konju, upoznala je Donalda u najbolje moguće vrijeme. Taman joj je počelo ponestajati novca te je spremala svoje kofere za povratak u Europu - ispričao je Melanijin prijatelj za New York Post.

Nekih dvije i pol godine poslije, Trump je Melaniu pitao bi li mu se doselila u Trump toranj, a ona je prema brojnim izvorima vrlo brzo navikla na život na visokoj nozi.

Nimalo džentlmenski - pričao o seksu s njom

U razgovoru iz studenog 1999., davno prije nego se udala za poslovnog magnata Donalda i postala Prva dama, Melania je američkoj radijskoj zvijezdi Howardu Sternu otkrila neke pikantne detalje iz svog privatnog i seksualnog života. Taj je intervju išao uživo, a Stern je zapravo nazvao Donalda Trumpa kojeg je upitao "mogu li razgovarati sa ženskom u tvom krevetu", znajući da je s njim zgodna Slovenka.

Iako razgovor započinju razgovorom o mogućoj kandidaturi za predsjednika, vrlo brzo prelaze na pikantniji razgovor. Sav sretan da udovolji "seksističkoj svinji", kako još nazivaju Howarda Sterna, Trump je slušalicu predao Melaniji koja odgovara na lošem engleskom.

Stern je započeo sa salvom komplimenata: "Tako si seksi. Vidio sam tvoje fotografije. Ne mogu vjerovati, ti si kao san. Daj da ti kažem nešto. Želim od tebe da na sebe staviš najseksi odjeću koju imaš. Što bi odjenula?". Melania, spremna za sudjelovanje u toj perverznoj šaradi, zaigrano odgovara: "Oh, u redu, neću ti reći sada, vidjet ćeš."

Kako Stern ustraje te pita buduću Prvu damu što sada nosi na sebi, ona naizgled zastaje te odgovara "ne baš puno odjeće", priznajući da je gotovo gola. Stern odlazi korak dalje, te joj uzbuđenim glasom govori kako je "već skinuo hlače", a kao da to već samo po sebi nije dovoljno, nastavlja je ispitivati o detaljima njene veze s tadašnjim dečkom, današnjim suprugom Donaldom. Pitao ju je je li zaljubljena u njega. Melania mu otkriva kako se "odlično, odlično provode" te kako se seksaju i češće od jednom na dan.

Očigledno je kako u razgovoru Melania nije baš sramežljiva, no nevjerojatan je i Stern koji usputno komentira kako Melania ima krasne grudi, kao i Trump, koji je spremno potvrdio da je Melania gola tijekom tog ludog razgovora. Kritičari Donalda koji smatraju da je ogledni primjer šovinizma u njemu su pronašli još jedan dokaz koji govori o sporednoj ulozi Melanie, kao i njegovog općenito degradirajućeg stava prema ženama.

Sudbonosno da

Trump je Melaniu zaprosio s 12-karatnim dijamantnim prstenom vrijednim zapanjujućih 2 milijuna dolara u travnju 2004., a ona je rekla "da" čim ga je izvukao, iako je medijima priznala da joj je prosidba bila iznenađenje.

Vjenčali su se 2005., nakon sedam godina veze, a Melanija je nosila Diorovu vjenčanicu vrijednu 100 tisuća dolara, koju je nadopunila ogrlicom s brilijantima. Zanimljivo je da su se među gostima na vjenčanju našli bivši američki predsjednik Bill Clinton i njegova supruga Hillary.

Melania godinama imala ljubavnika?

Spisateljica Monica Byrne javno je optužila Melaniju da već godinama ima ljubavnika, tvrdeći da je on šef zaštitara draguljarnice Tiffany, koja se nalazi u Trump Toweru. Ta je saznanja objavila i na Twitteru, navodeći kako za to Donald dobro zna, kao što i ona zna za njegove brojne afere.

Naime, prema Byrne njihov je brak očigledno poslovni dogovor, a navodno su čak i potpisali ugovor prema kojem bi se razveli da je on izgubio predsjedničke izbore, a budući da nije, odgodit će to do završetka mandata.