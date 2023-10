Ljubavne sudbine 'Prijatelja': Propali brakovi, burne veze, ali i ljubav koja traje već 28 godina

Matthew je uvijek sanjao o obitelji. Htio je ženu i nekoliko djece. Rekao je jednom prilikom da mu ne bi smetalo i da oženi ženu koja već ima djecu, rekao je izvor blizak glumcu za Daily Mail nakon što je Perry preminuo u subotu u svom domu. Glumac je bio najpoznatiji po ulozi Chandlera Binga u kultnim 'Prijateljima'.

'Sreću je tražio na krivim mjestima'

Izvor je također rekao da je glumac uvijek tražio ljubav.

- Bio je razočaran i tužan zbog propalih veza. Osjećao se kao da nikada neće pronaći tu ljubav. Samo je htio biti sretan, a nekako je tu sreću uvijek tražio na krivim mjestima. Pretužno je što je u konačnici umro sam - rekao je.

Bio je u vezi s nekoliko žena, ali je uvijek mislio da ih zanima njegov novac i slava. O njegovom ljubavnom životu se ne zna puno, ali su njegovi memoari rasvijetlili neke odnose.

Jedna od najpoznatijih bila je s glumicom Julijom Roberts, s kojom je bio samo nekoliko mjeseci. U svojim je memoarima otkrio zašto je njihova veza završila. Od početka veze je Perry osjećao ogroman pritisak zbog veze sa slavnom zvijezdom, a ostavio ju je nakon tri mjeseca jer je mislio da će ona njemu slomiti srce, smatrao je da nije bio dovoljno dobar za nju. Glumica se pojavila i u jednoj epizodi prijatelja - 'The One with the Super Bowl: Part Two'.

Osim Julije, Perry je bio i s Yasmine Bleeth, Lizzy Kaplan i Rachel Dunn. U vezu s menadžericom Molly Hurwitz ušao je 2018., a zaprosio je 2020. Nakon godinu dana su prekinuli.

Priznao je i da je bio zaljubljen u kolegicu Jennifer Aniston. S vremenom, njegova zaljubljenost u Aniston je nestala, ali je priznao da je imao osjećaje i prema Lisi Kudrow i Courteney Cox tijekom snimanja serije.

Jennifer Aniston slomile rastave

Ni njegova kolegica iz 'Prijatelja' nije pronašla srodnu dušu. Trenutačno je, koliko je poznato, sama. Iza sebe ima dva propala braka s Bradom Pittom i s Justinom Therouxom. Raste su je slomile.

Ranije se nagađalo da je u tajnoj vezi bila s Davidom Schwimmerom, Rossom Gellerom iz 'Prijatelja', ali je Jennifer to svojedobno nazvala bizarnim.

- Ne mogu vjerovati da je to nekome palo na pamet. Pa on mi je poput brata. No, razumijem donekle te glasine - rekla je ranije.

David Schwimmer je solo i ima propali brak

Iako slovi kao najmirniji od slavne šestorke popularnih Prijatelja, ni Schwimmer nije izbjegao pažnju medija kada je njegov ljubavni život u pitanju. S britanskom umjetnicom Zoë Buckman vezu je započeo 2007. godine, a par se vjenčao tri godine kasnije. Kćer Cleo dobili su 2011., no njihov brak nije potrajao. Objavili su 2017. godine da se rastaju, no zbog kćeri su ostali u dobrim odnosima.

Prije nje viđao se s pjevačicom Tinom Barrett, koja se proslavila s grupom S Club 7, a u njegovu je zagrljaju bila i Natalie Imbruglia 1996. godine. Prema pisanju medija, govorilo se i da je bio u vezi s Minnie Driver, no svoju vezu s početka 90-ih godina par nikada nije potvrdio.

Priznao je ranije da je prema Jennifer Aniston imao osjećaje, ali da nikada nisu prešli granicu.

- U prvoj sezoni sam bio jako zaljubljen u Jen. Ali bili smo poput dva broda koji se neprestano mimoilaze jer je netko uvijek bio u vezi. I nikada nismo prešli tu granicu - izjavio je Schwimmer svojedobno.

Courteney Cox u sretnoj vezi 10 godina

Glumica se osamdesetih zabavljala s Ianom Copelandom, poznatim agentom. Prema njegovim riječima, bili su na korak do braka, a ali je njena karijera bila prepreka braku. Courteney je tada tek čekala popularnost.

Sa zvijezdom filma 'Batman' Michaelom Keatonom počela se zabavljati 1989. nakon što je prijateljici priznala koliko joj se svidio u filmu 'Clean and Sober'. Veza je trajala šest godina.

Keaton je bio i ostao miljenik žena što se može reći i za Kevina Costnera, a šuškalo se da su devedesetih imali romansu. Zajedno su 2011. glumili u '3000 Miles to Graceland. Glumica je 1996. na snimanju filma 'Vrisak' upoznala budućeg supruga Davida Arquettea, s kojim se vjenčala tri godine kasnije.

Vezu su okončali 2010. godine, a rastali su se tek 2013. Zajedno imaju kći Coco. Ubrzo nakon razvoda uplovila je u vezu sa kolegom iz serije 'Cougar Town' Brianom Van Holtom. Romansa je bila kratkog vijeka.

Courteney je trenutačno u dugogodišnjoj vezi s glazbenikom Johnnyjem McDaidom. U rujnu ove godine slavili su 10. godišnjicu.

- Volimo se, sretni smo - rekla je glumica svojedobno o njihovom odnosu.

Lisa Kudrow svijala obiteljsko gnijezdo

Dok su glumice Courtney Cox i Jennifer Aniston obilazile holivudske zabave i punile stupce svojim ljubavnim usponima i padovima, Lisa je svijala obiteljsko gnijezdo i pred novinarima rijetko pričala o privatnom životu.

Glumica već je punih 28 godina u sretnom braku s filmašem Michaelom Sternom. Imaju sina Juliana, a fanovi kažu da nevjerojatno nalikuje majci.

- Mislim da sam u njega usadila dobru dozu straha. Samostalan je i zaista dobar - izjavila je ponosna mama Lisa u showu Jimmyja Kimm.

Matt LeBlanc bio zaljubljen u Jennifer

Tijekom prikazivanja 'Prijatelja' Matt je slovio za jednog od najpoželjnijih muškaraca u Hollywoodu. Pisalo se i da je bio s Jennifer Aniston, ali su oboje to negirali. Navodno je bio sa kolegicom Andreom Anders koja je imala kratku ulogu u 'Prijateljima'.

Iza sebe ima propali brak s Melissom McKnight s kojim je 2004. godine dobio kćer Marinu. Par je upoznala zajednička prijateljica 1997. godine, a američko-britanski model tada je bila samohrana majka dvoje djece. Par se razveo u listopadu 2006. zbog 'nepomirljivih razlika' nakon samo dvije godine braka.

Nakon propalog braka sreću je pokušao pronaći s televizijskom producenticom Aurorom Mulligan. Upoznali su se na snimanju BBC-jevog auto showa 'Top Gear', u kojem je Matt dobio ulogu prvog američkog voditelja. Svoju ljubav su otkrili 2017., a navodno su se razišli još 2020., ali javnost za to nije saznala.

Strani mediji su pisali da se par razišao zbog udaljenosti. Mulligan je porijeklom iz Sjeverne Irske te je ostala živjeti u Londonu gdje su zajedno živjeli prije prekida.