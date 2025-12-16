Ljubavne taktike u Ljubav je na selu: 'Plan mi je da ga totalno zavedem i ostanem ovdje!'

U Bilicama će zavladati prava ljetna euforija! Josip E. s djevojkama traži više uzbuđenja. Posebno blizak bit će s Iris, no nakon cijelog dana ona ipak ima zamjerku: 'Mora se iskupiti za to'.

Foto: RTL

Nakon povratka s izleta, Roberta i dame dočekat će misterij - darovi na stolu, perje posvuda i farmerova sumnja u 'krivce' za nered. Novi dan nosi i nova zamjeranja, a sve će početi kad jednoj odabranici u krevet odnese kavu. Ljubomora raste, pitanja se gomilaju, a neki su sigurni u svoje namjere.

- Plan mi je da ga totalno zavedem i ostanem - poručit će jedna od njih.

Josip Đ. Kseniji će ispuniti želju o kojoj već dugo mašta, no možda neće sve završiti baš onako kako je ona zamislila jer u priču će se upetljati i Danka. U Baškoj Željko i dame uživaju u suncu i miru, no Sarina iskrenost i priznanje unose nemir.

Foto: RTL

U isto vrijeme, Tomislav prolazi kroz potpuni stilski makeover. Hoće li Ninino, Seidino i Viktorijino srce zakucati brže kad ga ugledaju?U Dalj stiže voditeljica Anita Martinović s velikim novostima - Dejana čeka izbacivanje. I dok neke njegove kandidatkinje dižu ruke, neke su uvjerene da njihova priča tek počinje.

Foto: RTL

'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije prikazivanja na televiziji i na platformi Voyo.