Ljube i Goran odlučili su boriti se svatko za sebe u emotivnom razgovoru: 'Vjerujem u nas...'

Supružnici Ljube i Goran Bartulović zajedno su ušli u show 'Život na vagi', ali su se prije ulaska dogovorili da će se svatko boriti za sebe.

- Ne znam je li do mene ili, ali ja se bolje osjećam s ovom ekipom - rekao je Goran, a Ljube odgovorila: 'Do nas je, stariji smo i mudriji'.

Foto: RTL

Goran je dodao da mu je ekipa ove godine bolja, nego iz prethodne sezone u kojoj su sudjelovali.

- Puno sam se bolje uklopio. Ne znam je li to do mene ili do vremena koje je prošlo - rekao je Goran. Oboje su ovog puta odlučni da će sa rutinom koju će imati u emisiji nastaviti i vani.

Foto: RTL

- Kući baš ne pričamo o debljini, eventualno ti i ja ponekad. U smislu 'morali bi, trebali bi'. Moram ovo riješiti - rekao je Goran. Tijekom emotivnog razgovora su zaključili da si jedino mogu pomoći tako da se svatko bori za sebe.

- O debljini ne razgovaramo jer se bojimo neuspjeha. Svatko se boji svoga. Debljina je bolest na koju možeš utjecati, a kad znaš da možeš i nisi dovoljno jak, čovjek se toga srami - govori Goran. Ljube je za kraj dodala kako vjeruje u njih, a osobno u sebe.