Ljubimica Hollywooda tragično je umrla s 32 godine, njezin otac tvrdi da joj je 'presudila' mama

U svijetu Hollywooda glumica Brittany Murphy profilirala se kao 'majstorica' komedija i drama te je vješto koketirala s brojnim žanrovima. Rođena je u Atlanti 10. studenoga 1977. godine, a njezini roditelji Angelo i Sharon rastali su se kada su joj bile tri godine. Kao tinejdžerica se preselila u Los Angeles kako bi se ostvarila kao glumica te je karijeru započela sa samo 13 godina.

Prva značajna uloga bila joj je ona u filmu 'Djevojke s Beverly Hillsa', u kojem je glumila Tai Frasier. Dobila je brojne manje uloge nakon toga, a briljirala je i u filmu 'Prekinuta mladost'. '8 milja' još je jedna od njezinih uspješnica, a početkom 2000-ih je bila jedna od najperspektivnijih glumica Hollywooda. Pojavila se u glavnoj ulozi u nekoliko romantičnih komedija i drama, a kritičari su bili blagonakloni prema njoj.

Murphy se osim glumom bavila i glazbom. Brojne kolege komentirale su kako je mogla svirati bilo koji instrument samo 15 minuta nakon što bi to probala. Još kao djevojčica svirala je klavir i trubu, a veliki uzor joj je bila Madonna.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

- Htjela sam biti zabavljačica otkad znam za sebe. Išla sam na satove plesa i oduvijek sam voljela pjevati. Zbog Madonne sam bila uvjerena da i ja mogu promijeniti svijet - komentirala je Murphy u jednom intervjuu. Pjevala je back vokale za nekoliko glazbenika, a oni za to nisu ni znali. Glumica je rekla da je svoje pjevanje čuvala kao tajnu jer je samo htjela iskusiti kako je to u biti u studiju.

Ljubila je Ashtona Kutchera, pričalo se da hoda s Winonom Ryder

Tijekom karijere imala je nekoliko slavnih veza i prijateljstava. S Ashtonom Kutcherom je bila u vezi jedno vrijeme, a upoznali su se na setu filma 'Just Married' u kojem su imali glavne uloge. Producent filma Shawn Levy komentirao je jednom prilikom da su Brittany i Ashton 'kliknuli' čim su se pogledali. Ispričao je da su se stalno smijali zajedno te su izgledali sretno i zaljubljeno. Nakon nekoliko mjeseci njihove veze počele su kružiti glasine da su se zaručili jer su ih snimili kako oboje nose prstenje, no par to nikada nije potvrdio. Nakon prekida ljubila je Jeffa Kwatinetza s kojim se i zaručila, no prekinuli su nakon četiri mjeseca veze. Pričalo se i da je bila u vezi s Eminemom dok su snimali "8 milja", a glumica je u intervjuima sve potvrdila, no u detalje nije išla.

kutcher a murphy b | Foto: Zuma/Press Association/PIXSELL

Brittany Murphy bila je izrazito bliska s Winonom Ryder, koju je upoznala na setu 'Prekinute mladosti'. Često su se družile i smatrala ju je svojom mentoricom, a jednom prilikom su ih paparazzi ulovili kako se ljube u usta. Odmah su počeli kružiti tračevi o njihovoj navodnoj vezi, no djevojke su komentirale da su samo dobre prijateljice.

Producenta Simona Monjacka upoznala je tijekom snimanja filma 'The White Hotel' koji na kraju nikada nije ugledao svjetlo dana. Monjack je preminuo samo pet mjeseci nakon svoje supruge, a njihova veza izvor je brojnih kontroverzi. U dokumentarcima o njezinom životu, Simonove kolege komentirale su da je bio "poremećen" u svakom smislu.

- Simon Monjack je bio lažljivac, prevarant, sociopat i narcis, sve u jednoj osobi - komentirao je novinar Mark Ebner u dokumentarcu 'Gone Before Her Time: Brittany Murphy' iz 2023.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Simonova bivša zaručnica Elizabeth Ragsdale istaknula je da je on bio prevarant, kojem je Brittany Murphy bila posljednja žrtva. Navodno je poznanicima pričao kako je hodao s Elle Macpherson i Madonnom, rekao je da ima kolekciju Ferrarija te da umire od tumora na mozgu. Sve je bila laž. Murphy je sa suprugom i svojom majkom posljednje godine života živjela u vili u kojoj su svojedobno živjeli Britney Spears i Justin Timberlake.

Oko njezine smrti kruže teorije zavjere

Početkom 2000-ih je vidno izgubila na težini te su svi mislili da je to posljedica ovisnosti o drogama s kojom se godinama borila. Preminula je 2009. godine.

Brittany Murphy je bila ozbiljno bolesna nekoliko tjedana prije smrti. Navodno je vukla upalu pluća koja se na kraju pokazala kobnom, no okolnosti njezine smrti nikada nisu razjašnjeni. Glumica je 20. prosinca 2009. godine nazvala majku te ju je preklinjala za pomoć.

- Mama, ne mogu disati. Umirem, volim te - navodno su posljednje riječi slavne glumice. Odvezena je u bolnicu, gdje je istoga dana i preminula. Njezin suprug Simon umro je od istih posljedica samo pet mjeseci kasnije.

"GLAAD Media Awards" - Los Angeles | Foto: NPX/Press Association/PIXSELL

Brojni liječnici komentirali su kako bi se izvukla da je na vrijeme otišla u bolnicu. Obdukcija je pokazala da je Brittany Murphy u organizmu imala nekoliko vrsta droga te su po lijekovima koje je uzimala pretpostavili kako je imala respiratornih problema u posljednjim tjednima života.

Glumičin otac, Angelo Bertolotti, komentirao je medijma 2013. godine kako je uvjeren da je njezina majka Sharon kriva za smrti Brittany i supruga Simona.

- Moja teorija je da ih je majka 'sredila' oboje - rekao je za časopis People onda njezin otac. Dodao je kako se sve odvilo vjerojatno zbog financijskih problema, a vrlo mu je bilo sumnjivo da su oboje preminuli od iste bolesti.

Prijatelji glumice nakon njezine smrti su komentirali kako se Murphy godinama borila s poremećajima u prehrani i ovisnostima, no nitko nije shvatio da je sve otišlo predaleko.