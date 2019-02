Ljubine životne mudrosti: 'Bit ćeš deva od toliko mandarina'

Metkovčanin Ljubo Bebić (67), nesuđeni stand up komičar, na osebujan način osvaja svoje tri dame. Još nije stigao ni do prvog izbacivanja, a podijelio je s njima i publikom gomilu svojih mudrosti.

[video: 1204022 / Najbolje izjave iz emisije 'Ljubav je na selu']

Ipak se radi o jedinom dinosauru na ovom svijetu, kako sam sebi tepa, pa ne treba čuditi odakle crpi sva ta saznanja – iz iskustva...

Tako Ljubo kaže: 'Tko ima jake noge, taj je nogometaš'; 'Žene koje imaju velike glave su pametne'; 'Ona koja u danu pojede mandarina za cijeli mjesec je deva'...

Prema njegovoj mudroj logici mogli bismo ovako nastaviti niz: 'Tko ima velike uši, naslušan je'; 'Tko ima velika stopala, nahodao se'; 'Tko ima velik trbuh, najeo se', 'Tko ima veliki alat, naradio se', 'Tko Ljubu ne zna, ne zna ništa'...

Foto: RTL

Svi koji su ikad pomislili da je ljubav osjećaj koji se rađa između ljudi, da je to jedno poštovanje i privrženost, u gadnoj su zabludi. Ljubo se Ljubom ne bi zvao da ne zna najbolje što je ljubav, pa kaže: 'Ljubav je mudrost'. Smatra se načitanim, školovanim, talentiranim, neustrašivim i nogometašem koji juri na svaku loptu. On je svjetski čovjek, pa otkriva i drugima kako da takvi postanu.

Stoga Ljubina mudrost kaže: 'Biti svjetski čovjek znači ukinuti granice u sebi'. Neki bi rekli 'šaraj, brate', a Ljubo će reći 'Putuj u sebi, brate'. Jedno je sigurno – Ljubo nije čovjek 'bez veze', u vezi je bio pet puta. Neki vole biti na kavi, neki na dejtu, neki na 'tuđoj grbi', a Ljubo voli 'biti na sisi'.

- Kad sam bio mali, majka me prerano skinula sa sise, pa volim biti na sisi - rekao je. Ovaj vlasnik ribljeg uzgajališta i farme kroz život ne ide 'grlom u jagode', kako narod voli reći. Ljubo kroz život ide, kaže, mozgom. On zna da muškarac treba biti uporan ako želi osvojiti svoju odabranicu. Za onu pravu Ljubo je spreman učiniti sve. Za pravi poljubac, Ljubo kaže, 'skače se u zaleđeno jezero'.

Foto: RTL

Nekoliko puta u dosadašnjim epizodama osvrnuo se na kilažu svojih dama. Nakon komentara u kojima je 'oprao' svoje kandidatkinje mogli bismo zaključiti da za Ljubu vrijedi: 'Ne jedi jer ti škodi'. On zna kako se testira je li žena zainteresirana za muškarca. Po njegovom se izvadi ušteđevina i promatra se reakcija. Ako za vrećom posegne, njemu je to jasan znak da je on ne zanima. No Ljubo isto tako zna da bez novca nema žene niti posla, pa kaže:

- Mogu biti talentiran koliko god hoću, ali to nije dovoljno, novac je sve.

Takav iskusan muškarac nema ništa protiv žena u najboljim godinama, pa zaključuje: 'Stara koka, masna juha'. Jedno je sigurno – tko je Ljubu gledao u 'Ljubav je na selu', teško će ga zaboraviti. Svojom mudrošću i vedrinom privlači pažnju gledatelja.