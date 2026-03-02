Ljubio je najpoznatije ljepotice svijeta, a velikim hitovima i danas oduševljava obožavatelje

Od skromnih početaka na londonskom sveučilištu do rasprodanih stadiona diljem svijeta, Chris Martin je postao ključnom figurom emotivnog rocka koji je osvojio srca milijuna. Ipak, dok su njegove pjesme poput "Yellow", "Fix You" i "Viva La Vida" postale zvučna podloga života mnogih, njegov privatni život, ispunjen vezama s nekim od najpoznatijih žena Hollywooda, bio je pod stalnim povećalom javnosti.

Christopher Anthony John Martin, rođen 2. ožujka 1977. u engleskom Exeteru, odrastao je kao najstariji od petero djece u obitelji računovođe i učiteljice glazbe. Njegov put prema glazbi bio je predodređen, no akademski uspjeh nije zanemarivao. Tijekom studija antičke povijesti na University College London, gdje je diplomirao s najvišim ocjenama, upoznao je Jonnyja Bucklanda, Guya Berrymana i Willa Championa. Taj susret 1996. godine postavio je temelje za jedan od najuspješnijih bendova 21. stoljeća. Nakon nekoliko promjena imena, od Pectoralz do Starfish, bend se konačno ustalio pod imenom Coldplay.

Foto: Giada Papini/EuropaNewswire)

Globalni proboj dogodio se 2000. godine s debitantskim albumom "Parachutes" i velikim hitom "Yellow". Album im je donio prvi Grammy i lansirao ih u zvjezdanu orbitu. Uslijedili su albumi koji su samo učvrstili njihov status: "A Rush of Blood to the Head" (2002.), s melankoličnim baladama "The Scientist" i "Clocks", te "X&Y" (2005.) koji je postao najprodavaniji album te godine u svijetu. S prodajom koja prelazi sto milijuna albuma, sedam Grammyja i devet Brit nagrada, Coldplay je postao glazbeni fenomen, a Martin njegov kreativni motor i prepoznatljivi glas.

"Svjesno razdvajanje" koje je postalo fenomen

Dok je njegova karijera cvala, Martinov privatni život privlačio je jednaku pažnju, ponajviše zbog braka s holivudskom zvijezdom Gwyneth Paltrow. Upoznali su se 2002. godine u backstageu koncerta Coldplaya, a vjenčali su se godinu dana kasnije na privatnoj ceremoniji. U braku su dobili dvoje djece, kćer Apple i sina Mosesa, te su godinama slovili za jedan od najstabilnijih parova u svijetu slavnih. Zbog toga je objava njihovog razlaza u ožujku 2014. šokirala javnost, ne samo zbog samog čina, već i zbog termina koji su koristili. Njihovo "svjesno razdvajanje" (conscious uncoupling) postalo je globalni kulturološki fenomen, simbolizirajući prijateljski prekid.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

U objavi na njezinoj web stranici Goop tada je pisalo: "Srca ispunjenih tugom odlučili smo se razdvojiti. Došli smo do zaključka da ćemo, iako se jako volimo, ostati razdvojeni. Mi smo, međutim, i uvijek ćemo biti obitelj, i na mnogo načina smo bliži nego ikad."

Ljubavni život nakon braka

Nakon razvoda od Paltrow, Martin je bio povezivan s nekoliko poznatih dama. Imao je kratku, ali medijski vrlo praćenu vezu s oskarovkom Jennifer Lawrence između 2014. i 2015. godine. Nakon toga, od 2015. do 2017. bio je u vezi s britanskom glumicom Annabelle Wallis, zvijezdom serije "Peaky Blinders".

Činilo se da je pravu ljubav pronašao u vezi s glumicom Dakotom Johnson, najpoznatijom po ulozi u serijalu filmova "Pedeset nijansi sive". Par je započeo vezu u listopadu 2017. i godinama su slovili za jedan od najskladnijih parova, uspješno čuvajući svoju intimu daleko od očiju javnosti. Djelovali su stabilno, a Dakota je izgradila blizak odnos s Martinovom djecom i bivšom suprugom. Nakon što se početkom 2024. godine pročulo da su se zaručili, vijest o njihovom nedavnom prekidu šokirala je mnoge. Nakon gotovo sedam godina veze, par je navodno odlučio krenuti svatko svojim putem, ostavljajući Martinov ljubavni život ponovno otvorenom temom, daleko od mira koji je, činilo se, napokon pronašao.