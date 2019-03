Ljubo je gol uskočio u more, a Jovanu je Marija skidala gaće

U posljednjoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' bilo je zanimljivo i burno, a nije nedostajalo ni golotinje. Na razuzdanom tulumu kod farmera Jovana, on i njegove djevojke zabavljali su se pa čak i skidali.

- Malo smo se napili - priznao je ukratko Jovan, a Marija je otkrila i detalje s tuluma od noći prije.

Foto: RTL

- Malo smo si popili, malo smo se polijevali pivom, malo smo se skidali, malo smo gurali jezik u uho i tako, svašta - rekla je Marija koja je farmera pokušavala skinuti, a navodno mu je i 'poderala' gaće.

- Pa što ako se Jovan skinuo? Neka je. Mi se kod nas u Sisku svi tako skidamo i okolo šetamo - smijala se Marija. Iako su se zabavljali na tulumu, kad je došlo vrijeme odabira, Jovan je na kraju izabrao Ružicu koja će s njim otići na romantično putovanje.

Foto: RTL

- Nisam razočarana što je Jovan izabrao Ružicu jer je izgubio 'sve ovo'. Njegova greška. Ne mislim da će se zabavljati s njom, mislim da će tražiti da čak i na romantičnom putovanju budu u odvojenim sobama - rekla je Victorija koja nije skrivala razočarenje što je Jovan umjesto nje radije izabrao drugu djevojku.

Foto: RTL

Golotinje nije nedostajalo ni kod drugog farmera. Ljubo je tako svoju 'odabranicu' Ljubicu odveo na more u Istru, a romantična šetnja uskoro je prerasla u kupanje bez gaća. Farmer se skinuo i gol ušetao u more, dok je sve to Ljubicu samo dodatno zabavljalo.

Foto: RTL

- Ljubice moja, vidiš li gdje sam te doveo? Ovo je raj. Gol sam se skinuo jer volim biti gol. I spavam gol! Gol sam se rodio, gol ću i otići - rekao je farmer iz Metkovića i usput nagovarao Ljubicu da mu se pridruži. Svoju odabranicu ipak nije uspio nagovoriti da se skine.

Foto: RTL

- Čekam Jovana, njega nema. Hoće li se pojaviti, ne znam - rekla je Ružica na samom kraju epizode. Osim nje, sa cvijećem je čekao i Boris, ali još se uvijek .

- Malo sam uzbuđen, jedva čekam da je vidim i da ona mene vidi. Da vidim njezinu reakciju - rekao je farmer Boris.