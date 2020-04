Ljudi se 'rugaju' s tučnjavom sestara Kardashian: Ovo je hit

Gledatelji su već navikli na svakodnevne skandale koje serviraju sestre Kardashian u svom reality showu 'Keeping Up With The Kardashians'. Nedavno su se Kim (39) i Kourtney (40) žestoko posvađale, a trenutak tučnjave zabilježen je kamerom. Došlo je do 'teških' riječi, a letjele su boce, ali i šake.

Foto: E! Entertainment

Na videosnimci se vidi kako se sestre udaraju bez suzdržavanja, a strani mediji pisali su kako je čitava situacija eskalirala zbog nereda u kući. Osim toga, Kourtney se požalila kako se sve teže nosi s kamerama, a u jednom trenutku razmišljala je i o napuštanju showa.

- Razvučena sam na različite strane, a nakon što me nije bilo mjesec dana, osjećam stres jer znam da se vraćam u period kada nemam stvarne privatnosti. U kući će mi danas biti vjerojatno četrdeset ljudi - rekla je najstarija sestra.

Foto: Privatni album

S obzirom na to da je i Kim uzela predah od posla zbog pandemije koronavirus sa svojim pratiteljima odlučila je podijeliti video koji ju je nasmijao do suza.

POGLEDAJTE VIDEO:

Riječ je o videosnimci tučnjave, ali u dva djela. Naime, anonimni mladić odlučio je 'kopirati' svađu najpoznatijih sestara, a njegova parodija u rekordnom roku postala je pravi hit na internetu.

- Kakav kralj. Ovo je predobro. Izgledate baš kao moja sestra i ja, a dečko koji vas je glumio je fantastičan - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.