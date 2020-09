General policije nakon drame s cajkom: 'Kako ću objasniti ženi? Postao sam i djed, neugodno je'

<p>Srpska pjevačica <strong>Ljupka Stević</strong> (35) prošli je tjedan napravila skandal u Beogradu. Svom partneru <strong>Dragiši Simiću</strong>, generalu policije, porazbijala je dva automobila. Snimke je podijelila na Instagramu i priznala kako se pritom sama ozlijedila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Sandre Afrike</strong></p><p>No drami tu nije bio kraj. Naposljetku je Ljupka rekla kako je Dragiša dobio i šakom u glavu, a sve zbog njegovih prijevara. </p><p>- Deset godina sam provela s njim i znam da me je varao s tri maloljetnice - rekla je pjevačica za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3533083/ljupka-otkrila-zasto-je-nokautirala-simketa-varao-me-je-s-tri-maloletnice-banula-sam-tamo-nastao-je-haos-video" target="_blank">srpske medije</a>. Potom joj je određena mjera zabrane prilaska.</p><p>Dragiša je prethodno dao izjavu u policiji te svoju dugogodišnju ljubavnicu nije želio tužiti, već traži od nje nadoknadu štete. U emisiji TV Pink pojavio se s razbijenom usnicom od udarca koji mu je 'priuštila' Ljupka. Progovorio je o cijelom skandalu.</p><p>- Šteta na autima je poprilično velika. Ova posjekotina je od nje, to je plod ljubomore. Nije ispravno to što je učinila. Nisam siguran je li me prisluškivala, ne mogu to tvrditi. Privatni život je moja stvar. Nedavno sam postao djed, neugodno mi je. Kako da objasnim ženi i djeci što se dogodilo - ispričao je general policije u emisiji. </p><p>Pjevačica je na Instagramu podijelila status jedne od žena koje ju podržavaju u onome što je napravila. </p><p>- Vidim da javno osuđuju Ljupku jer je dečku nakon 10 godina veze razbila automobil. Kao, ona je agresivna, on je žrtva. Svatko tko prevari dečka, djevojku, zaslužuje da mu se glava skine s ramena tupim nožem. To je najmanje što je mogla napraviti. Pravda za Ljupku Stević - piše u statusu.</p><p>Podsjetimo, Ljupka je u policiji navodno izjavila kako je oštetila automobile pod utjecajem lijekova. Protiv pjevačice će biti podnesene dvije prekršajne prijave, a oduzeta joj je i puška koju je policija našla tijekom pretresa njezina automobila. Dragiša tvrdi kako nije prisustvovao događaju.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>