Ljupka Gojić ljuta na taksiste: '140 kuna? Mi smo sramota!'

Dizajnerica i bivša manekenka Ljupka Gojić Mikić (37) vratila se u Zagreb iz Japana u kojem je donedavno radila. S njom je došla i prijateljica, čije je neugodno iskustvo jako razljutilo Ljupku.

- Prvi put sam ju pustila samu po najdražem gradu. Od Glavnog kolodvora do Knežije je platila taksi 140 kuna! Mi smo sramota planete Zemlje! - napisala je na društvenim mrežama.

Slična iskustva podijelili su i njezini pratitelji.

- U Zadru te traže za deset minuta vožnje, od aerodroma do grada, 500 do 800 kuna. Nekad me baš sramota - rekla je pratiteljica s kojom su se mnogi složili.

Komentirala je i pjevačica Nika Antolos (29).

- Poznato mi je to. Prvi put kad sam došla u Zagreb, taksist me vozio cijelim Zagrebom, a trebala sam od Glavnog kolodvora do Kvatrića, i naplatio mi je 320 kuna - rekla je Nika.

Neki su zaključili da nije samo u Hrvatskoj tako.

- Čemu ovakvo čuđenje, svugdje u svijetu taksisti deru korisnike. Bolje da ne znaš kako je u Dubrovniku - rekli su joj.

