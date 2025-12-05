Ljupka Gojić Mikić prodaje 50% Jolie Petite Pâtisserie: 'Otvara nam se prostor za veći rast'

The Garden Brewery postaje suvlasnik poznate slastičarnice Jolie Petite Pâtisserie, čime preuzima 50 posto udjela u tvrtki Cherry Flower d.o.o., objavljeno je putem Zagrebačke burze. Time će se Ljupka Gojić Mikić i The Garden Collective, kroz holding društvo The Garden Brewery d.d., udružiti kao ravnopravni partneri. Za Forbes Hrvatska, Ljupka je potvrdila odluku i otkrila motive iza poslovnog poteza.

Zagreb: Brojni poznati na predstavljanju novog proizvoda Croatia osiguranja - Spektar | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Potvrđujem objavu koja je izašla. Nije nikakva tajna. Veselimo se pojačati kapacitet. Bit će puno veće mogućnosti širenja dalje i rasta u tom poslu - rekla je Mikić, naglasivši da partnerstvo dolazi u trenutku kada je brend spreman za širenje.

Prema službenoj obavijesti burzi, svaka će strana imati jednaki udio u Cherry Flowersu, vlasniku Jolie Petite Pâtisserie. Završetkom procesa, tvrtka će istovremeno držati i 50 posto udjela u Pizzeria 14, novom projektu koji je Ljupka predstavila prije mjesec dana. Potpuna realizacija transakcije očekuje se 1. siječnja 2026. godine.

Iz objave je naglašeno kako će Ljupka, kao osnivačica i kreativna snaga brenda, nastaviti voditi poslovanje i razvijati originalnu estetiku i kvalitetu po kojoj je Jolie Petite poznata. Novi partneri, kako je istaknula, donose snažan 'vjetar u leđa' zahvaljujući iskustvu i mreži The Garden Collectivea, koji u portfelju ima craft pivovaru, festivalsku produkciju, Barbarellas Discotheque, street food brend Full Circle i udio u Submarine Burgersu.

Zaključno, partnerstvo je opisano kao korak koji bi trebao omogućiti nacionalno i međunarodno širenje, a pritom očuvati identitet i filozofiju brenda.

Željko Hladika/Pixsell | Foto: Željko Hladika/Pixsell