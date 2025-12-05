Obavijesti

Show

Komentari 0
POTVRDILA JE ODLUKU

Ljupka Gojić Mikić prodaje 50% Jolie Petite Pâtisserie: 'Otvara nam se prostor za veći rast'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Ljupka Gojić Mikić prodaje 50% Jolie Petite Pâtisserie: 'Otvara nam se prostor za veći rast'
2
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pivovara i slastičarnica postaju ravnopravni suvlasnici, a očekuje se da će transakcija u potpunosti biti dovršena početkom, nove, 2026. godine

The Garden Brewery postaje suvlasnik poznate slastičarnice Jolie Petite Pâtisserie, čime preuzima 50 posto udjela u tvrtki Cherry Flower d.o.o., objavljeno je putem Zagrebačke burze. Time će se Ljupka Gojić Mikić i The Garden Collective, kroz holding društvo The Garden Brewery d.d., udružiti kao ravnopravni partneri. Za Forbes Hrvatska, Ljupka je potvrdila odluku i otkrila motive iza poslovnog poteza. 

Zagreb: Brojni poznati na predstavljanju novog proizvoda Croatia osiguranja - Spektar
Zagreb: Brojni poznati na predstavljanju novog proizvoda Croatia osiguranja - Spektar | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Potvrđujem objavu koja je izašla. Nije nikakva tajna. Veselimo se pojačati kapacitet. Bit će puno veće mogućnosti širenja dalje i rasta u tom poslu - rekla je Mikić, naglasivši da partnerstvo dolazi u trenutku kada je brend spreman za širenje. 

UMIJEĆE Jelena Rozga i na modnoj pisti: Što kažeš Ljupka, ide li to meni?
Jelena Rozga i na modnoj pisti: Što kažeš Ljupka, ide li to meni?

Prema službenoj obavijesti burzi, svaka će strana imati jednaki udio u Cherry Flowersu, vlasniku Jolie Petite Pâtisserie. Završetkom procesa, tvrtka će istovremeno držati i 50 posto udjela u Pizzeria 14, novom projektu koji je Ljupka predstavila prije mjesec dana. Potpuna realizacija transakcije očekuje se 1. siječnja 2026. godine. 

NEOBIČNI DIZAJN Ljupka Gojić privukla je pažnju šarenim 'papcima': Nosila par cipela koje dođu više od 1500 €
Ljupka Gojić privukla je pažnju šarenim 'papcima': Nosila par cipela koje dođu više od 1500 €

Iz objave je naglašeno kako će Ljupka, kao osnivačica i kreativna snaga brenda, nastaviti voditi poslovanje i razvijati originalnu estetiku i kvalitetu po kojoj je Jolie Petite poznata. Novi partneri, kako je istaknula, donose snažan 'vjetar u leđa' zahvaljujući iskustvu i mreži The Garden Collectivea, koji u portfelju ima craft pivovaru, festivalsku produkciju, Barbarellas Discotheque, street food brend Full Circle i udio u Submarine Burgersu.

KOLEGICE PREPOZNAJE PO DRŽANJU Ljupka o manekenskoj karijeri: Ima jako puno čupanja za kosu, na kraju si iscrpljena od svega
Ljupka o manekenskoj karijeri: Ima jako puno čupanja za kosu, na kraju si iscrpljena od svega

Zaključno, partnerstvo je opisano kao korak koji bi trebao omogućiti nacionalno i međunarodno širenje, a pritom očuvati identitet i filozofiju brenda. 

Željko Hladika/Pixsell
Željko Hladika/Pixsell | Foto: Željko Hladika/Pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama
RONALDOVA LJEPOTICA

FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama

Georgina Rodriguez, zaručnica Cristiana Ronalda, objavila je na svojim društvenim mrežama nekoliko fotografija. Među njima je i nekoliko vrlo atraktivnih na kojima je pokazala svoje obline
FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine
SLAVI ROĐENDAN

FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine

Oskarovka Marisa Tomei proslavila se 90-ih godina u nizu hit filmova i serija, a u glumi je aktivna i danas. Slavna glumica nerijetko je dobivala titulu seks simbola te je godinama bila tiha patnja muškaraca diljem svijeta. Ljubila je nekoliko poznatih muškaraca, no nikada nije stala pred oltar. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch
SUKOB I DALJE TRAJE

Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch

Miss Universe 2025 prvi put je dospjela na naslovnice zbog žustre rasprave između nje i Itsaragrisila tijekom prijenosa uživo na prednatjecateljskom događaju 4. studenog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025