- Mislim da se Japan uop\u0107e ne mo\u017ee usporediti s Hrvatskom jer su to ljudi generacijski nau\u010deni na potrese i imaju druga\u010diji tip gradnje zgrada. Primjerice, najdu\u017ee traje lijevanje temelja. Ne znam koje materijale koriste ni \u0161to, no vidim da posebnu pa\u017enju posve\u0107uju tome jer jedanput kad stignu do razine zemlje, zgrada brzo nikne. Nadalje, oni jo\u0161 u vrti\u0107u u\u010de kako se pona\u0161ati tijekom potresa - isti\u010de Ljupka.

Djeca su joj ondje poha\u0111ala vrti\u0107 i \u0161kolu, a ona pri\u010da kako im je morala svaki dan pripremiti ruksak s osnovnim potrep\u0161tinama u slu\u010daju potresa.

- Svaka obitelj ondje ima spreman ruksak za potres. Pri\u010dala mi je k\u0107i kako su u \u0161koli, kad je bio potres, svi mirno \u010du\u010dnuli pod klupe i \u010dekali da pro\u0111e, a onda iza\u0161li iz zgrade na \u010distinu. Osobno me jedanput uhvatio potres blizu vrti\u0107a moje druge k\u0107eri i vidjela sam kako tete nakon \u0161to je prestalo tresti mirno izvode djecu koja su izlazila dr\u017ee\u0107i se za ruke dvoje po dvoje. Nije bilo panike, vri\u0161tanja ni drame. Dapa\u010de, jedanput sam bila na 17. katu nebodera u Tokiju kad je bio potres. Ljuljalo se, ali nije bilo dramati\u010dno - prisjetila se.

Isti\u010de japansku smirenost i smatra da je ona rezultat edukacije od najmanjih nogu, znanja koje su starije generacije prenosile mla\u0111ima te sigurne gradnje zgrada \u0161to je i njoj ulijevalo povjerenje pa se nije bojala.

- Ni ina\u010de nisam pani\u010dar, tako da sam ondje u tim situacijama potra\u017eila zaklon, za\u0161titila glavu i \u010dekala da pro\u0111e. Ondje se zgrade ljuljaju, i to je tako\u0111er razli\u010dito od potresa kod nas. Imate dojam kao da ste na brodu, a ovdje vas trese. Tako\u0111er, ondje nikad nisam \u010dula onu tutnjavu koja je ovdje prethodila potresima - zaklju\u010dila je Ljupka.