Ljutita Anđa Marić: Morala sam dokazati da još imam multiplu, doplatak su mi ukinuli lani

Anđi Marić (46) u prosincu prošle godine ukinuli su doplatak jer je morala dokazati da i dalje ima dijagnozu mulitple skleroze, a ljutita pjevačica sve je podijelila sa svojim obožavateljima.

- Danas me zovu da mi je ipak odobren doplatak koji mi je ukinut prošle godine u 12. mjesecu jer sam morala doći dokazati da još uvijek imam multiplu - napisala je na društvenim mrežama.

- Iako me nisu zvali na vještačenje i nisu dizali telefon i odgovarali na mail - poručila je pjevačica i dodala kako je nazvala pravnika, no ni on nije imao dobar odgovor.

- I pravnik socijalne Trešnjevka mi je rekao da sudeći po aplikaciji koju on ima, ne vidi da mi je ikada ukinut doplatak i da je nažalost to naša država - objavila je Anđa tako u utorak.

- J***m vam mater, vi ste država, ja sam država i svi smo mi država. Tko mi kriv što sam pozitivna. Ne zaslužujem pomoć i potporu - zaključila je.

Inače, liječnici su prije 12 godina dijagnosticirali Anđi multiplu sklerozu, a ona aktivno govori o borbi s opakom bolešću i svoj napredak dijeli često s pratiteljima na društvenim mrežama.

