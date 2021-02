Osebujna Kristina Penava (22), poznatija kao Kristina Mandarina proslavila se dok je prodavala mandarine na ulicama Zagreba, a u rekordnom roku štand ju je lansirao među zvijezde.

No taj dio života sada je iza nje, a već i ptice na grani znaju kako Kristina više nije ona ista prodavačica voća, barem kada je fizički izgled u pitanju. Sada uživa na luksuznim putovanjima dotjerana 'od glave do pete'. Sve češće objavljuje skupocjene krpice i modne dodatke na društvenim mrežama - od skupocjenog Rolex sata do Christian Dior torbi.

A izgleda i kako je 'preko noći' postala oštra na jeziku, a meta joj je ovaj put bila svestrana Nives Celzijus (38). Naime, Mandarini je zasmetalo kada su ju usporedili s pjevačicom i spisateljicom o kojoj, sudeći po objavi, nema lijepo mišljenje.

- Ne uspoređujte me s osobama koje mole i žive za članak. Toliko od mene - oštro je komentirala ljutita Kristina. No izgleda da je 'rat' tek počeo s obzirom na to da se bivša prodavačica tu nije zaustavila.

Objavila je i fotografiju na kojoj Celzijus i ona poziraju u sličnom kupaćem kostimu aludirajući na to da ju Nives kopira.

- Profesionalac i amater - stoji u opisu fotografija. Celzijus još uvijek nije odgovorila na prozivke, a hoće li ovaj virtualni rat dobiti svoj epilog, pratitelji će saznati uskoro.