Lokasova cura ima nove zube: 'Prije sam skrivala nedostatke'

Za nove zube se odlučila jer nije bila zadovoljna kvalitetom, pozicijom i bojom prethodnih. Proces je trajao tri tjedna, a Jelena Katarina sad ne skida osmijeh s lica... Prezadovoljna je promjenom

<p>Bivša Miss turizma <strong>Jelena Katarina Kapa</strong> (27) nije bila zadovoljna svojim osmijehom i zubima pa se odlučila na promjenu. Odabrala je dentalnu kliniku u Dalmaciji i napravila nove zube.</p><p> - Ja sam presretna, prezadovoljna i nasmijana 24/7, a velika doza sreće, samopouzdanja i ohrabrenja ne napušta me od prvog trenutka kad sam se predala ovim divnim dentalnim stručnjacima - rekla je Jelena. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tarik Filipović napustio potjeru, sad je vodi Joško Lokas</strong></p><p>Već nakon prve objave novog osmijeha, Jeleni Katarini počeli su pristizali komplimenti i pitanja vezana za sam proces. Kaže kako je sa stručnjacima detaljno prošla kroz sve, korak po korak.</p><p>- Nakon početnih konzultacija, za koje moram reći da su bile iznimno stručne i detaljne, (to je bio moment kada sam odlučila da im se prepuštam u ruke) bila su potrebna tri tjedna kako bi se ova divna zubić priča završila - ispričala je djevojka <strong>Joška Lokasa </strong>(48). </p><p>Otkrila je kako se cijene kreću od 1800 do 2500 kuna po zubu, ovisno o materijalu od kojeg se radi. Bol je, kaže, bila minimalna.</p><p>- Proces je odrađen školski, bez ikakve upale i muke - govori Jelena.</p><p>Pratitelje je zanimalo je li Jelena Katarina morala hodati okolo izbrušenih zubi.</p><p>- To je bilo i moje pitanje doktoru. I da, naravno da vas ne puste van izbrušenih zubi, niti takve zube vidite u nekom momentu. Nakon brušenja vam postave privremena navlake koje su estetski već prilagođene i vrlo prirodno 'sjedaju'. S privremenim navlakama moguće je jesti i održavati oralnu higijenu. One se nose dokle god se ne izradi i namjesti idealan tip ljuskica - kaže Kapa. </p><p>Pri finalnom postavljaju ljuskica, kaže Jelena Katarina, zagriz se namjesti i nema nikakvih problema.</p><p>- Vrlo su bitne prehrambene navike koje se privremeno trebaju prilagoditi oralnoj situaciji te se u početku jede mekša hrana koju s vremenom upotpunjujete sa svim što ste jeli do tad. Najbitnija napomena je da nije preporučljivo silovito otkidanje. U početku treba izbjegavati unos vrućeg i hladnog kako bi se vaši zubići imali vremena primiriti i prilagoditi. Taj nelagodan osjećaj reakcije nestane svega par dana nakon finalnog cementiranja - otkriva detalje. </p><p>Za nove zube se odlučila jer nije bila zadovoljna kvalitetom, pozicijom i bojom prethodnih. </p><p>- U pubertetskoj fazi nosila sam fiksni aparatić, koji je djelomično dobro napravio posao, ali nažalost loše postavljanje 'retainera' od tadašnjeg zubara dovelo je do određenih kvarova i tu su stigle prve plombe. Adolescentska faza mi je donijela jednu glupu odluku, a to je piercing na jeziku s kojim sam, ovako lajava, izlupala sve donje zube i došao je red novih plombi. Meni je drago da neki misle kako sam imala super zube, ja bih prije rekla da sam možda super prikrivala određene nedostatke. Često neke stvari izvana izgledaju OK, dok se ne pogleda cjelokupna priča - govori Jelena Katarina, koja je sad prezadovoljna novim zubima.</p><p> </p>