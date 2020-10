Lokasova djevojka odmara od operacije, tetoše je fritulama

Djevojka producenta i voditelja Joška Lokasa nedavno se na društvenim mrežama oglasila kako joj je pukao ligament. No mama i dečko tetoše je dok se oporavlja

<p>Bivša Miss turizma <strong>Jelena Katarina Kapa</strong> (27) nedavno je doživjela nezgodu s nogom. Pukao joj je ligament, a kako nam je rekla, zbog rupture meniska bila je podvrgnuta operativnom zahvatu. </p><p>- Operacija je prošla u najboljem redu i ja se dobro osjećam. Ispred mene je period rehabilitacije i vjerujem u uspješan oporavak i vraćanje u normalni ritam života - ispričala je. </p><p>Zahvalila se svim liječnicima koji su joj pružili pomoć, a sada odmara kod kuće. Na kućnoj je njezi, a najveća podrška su joj njezina mama i partner <strong>Joško Lokas </strong>(48). </p><p>- Njih dvoje u tandemu me tetoše i bojim se da će me u narednom periodu dobrano razmaziti - rekla je Jelena Katarina. </p><p>A sada je na društvenim mrežama objavila kako odmara kod kuće i pohvalila se fritulama kojima je tetoše.</p><p>- Zdravlje i obitelj su najveće bogatstvo i zahvalna sam što imam svoj mali svemir koji me podržava, inspirira i ohrabruje za svaki novi korak - rekla je prethodno Kapa.</p><p>Inače se profesionalno bavila košarkom, dok njezina ljubav nije prešla na manekenstvo.</p>