Lokasova djevojka završila je u bolnici: Mama i Joško me paze

Kapa se inače profesionalno bavila košarkom, dok njezina ljubav nije prešla na manekenstvo. Na Instagramu je svoje pratitelje obavijestila kako se osjeća dobro

<p>Bivša Miss turizma <strong>Jelena Katarina Kapa</strong> (27) požalila se na društvenim mrežama da je doživjela nezgodu s nogom. Kako je rekla prijateljima, radi se o sportskoj ozljedi. Jeleni je pukao ligament. </p><p>Kapa se inače profesionalno bavila košarkom, dok njezina ljubav nije prešla na manekenstvo. Na Instagramu je svoje pratitelje obavijestila kako se osjeća dobro i fotografirala nogu na kojoj joj je ozlijeđen ligament. </p><p>- Ako tko pita, ja sam super i sve je dobro prošlo - rekla je Jelena. Zahvalila je svim djelatnicima bolnice u kojoj se trenutačno nalazi na pruženoj pomoći. </p><p>- Zbog rupture meniska podvrgnuta sam operativnom zahvatu. Ta ozljeda je tipična za sportaše, pa je sigurno da je dugi niz godina posvećenosti košarci uz aktivan život ostavio svoj danak. Operacija je prošla u najboljem redu i ja se dobro osjećam. Ispred mene je period rehabilitacije i vjerujem u uspješan oporavak i vraćanje u normalni ritam života - ispričala je za 24sata. Istaknula je i da je trenutačno na kućnoj njezi gdje su joj najveća pomoć njezina mama i Joško.</p><p>- Njih dvoje u tandemu me tetoše i bojim se da će me u narednom periodu dobrano razmaziti. 2020. godina nam je svima donijela brdo izazova, ali na koncu je donijela i puno lekcija koje nas uče i usmjeravaju onom bitnom. Zdravlje i obitelj su najveće bogatstvo i zahvalna sam što imam svoj mali svemir koji me podržava, inspirira i ohrabruje za svaki novi korak - pojašnjava.</p><p>Jelena se nedavno pohvalila i sretnijim vijestima s jedne klinike. Napravila je nove zube i priznala kako je sada presretna i nasmijana. Već nakon prve objave novog osmijeha, Jeleni Katarini počeli su pristizali komplimenti i pitanja vezana za sam proces. Kaže kako je sa stručnjacima detaljno prošla kroz sve, korak po korak.</p><p>- Nakon početnih konzultacija, za koje moram reći da su bile iznimno stručne i detaljne, (to je bio moment kada sam odlučila da im se prepuštam u ruke) bila su potrebna tri tjedna kako bi se ova divna zubić priča završila - ispričala je djevojka <strong>Joška Lokasa </strong>(48). </p><p>Za nove zube se odlučila jer nije bila zadovoljna kvalitetom, pozicijom i bojom prethodnih. </p><p> </p>