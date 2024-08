'Taylor je shrvana zbog fanova koji su je godinama čekali...'

Nakon što su organizatori zbog planiranog terorističkog napada na stadionu Ernst Happel otkazali tri koncerta Taylor Swift (34), izvori za britanski Mirror kažu da je pjevačica shrvana.

- Shrvana je zbog obožavatelja koji su godinama čekali da je vide. Ali pomisao na to što se moglo dogoditi da su koncerti bili meta terorističkog napada je užasna i nikada ne bi riskirala sigurnost svojih obožavatelja - rekao je izvor pa dodao:

65th Annual Grammy Awards in Los Angeles | Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

- Sjećanje na ono što se dogodilo na koncertu Ariane Grande u Manchesteru još uvijek joj je u svijesti. Ona je rekla svom timu da se želi pokušati vratiti u Beč što prije. Svjesna je koliko su razočarani njeni fanovi u Austriji.

Swift je u austrijskom velegradu trebala nastupati tri večeri zaredom, od 8. do 10. kolovoza, a za svaku večer prodano je 65.000 karata.

FILE PHOTO: Taylor Swift performs during the iHeartRadio Jingle Ball concert at Madison Square Garden in Manhattan | Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Njezini su fanovi neutješni, te od srijede navečer na društvenim mrežama tuguju zbog otkazanog koncerta. Kako su javili organizatori, novac za ulaznice će im automatski biti vraćen kroz 10 radnih dana...