Loreen će predstavljati Švedsku na Eurosongu u Liverpoolu, a o pobjednici je odlučivao i HRT

Lorine Zineb Nora Talhaoui, poznatija kao Loreen (39), s pjesmom ‘Tattoo‘ predstavljat će Švedsku u svibnju na Eurosongu u Liverpoolu. Uslijedilo je to nakon što je pobijedila je na Melodifestivalenu, koji je u petak nakon mjesec i pol dana došao svome kraju.

- U pjesmu ‘Tattoo‘ unijela sam cijelu sebe, bez zadrške. Bila sam uključena u proces stvaranja skladbe, koju sam prilagodila sebi i onom što želim pokazati publici. Ovom pjesmom želim poručiti da svi moramo pronaći nadu u ovom kaotičnom svijetu, da se moramo fokusirati na sebe i pronaći u sebi unutarnju snagu - kazala je nakon pobjede Loreen, koja će u Liverpoolu nastupiti u prvom polufinalu u kojem nastupa i naš Let 3.

Bodove su joj dodijelili i predstavnici HRT-a. Švedska nacionalna selekcija u produkciji SVT-a (Sveriges Television AB) prenosila je finale natjecanja iz Friends Arene u Stockholmu, u koji su pozvali osam zemalja sudionica ESC-a da budu dio njihova tima glasovanja.

Među njima je bio i HRT, kojemu je tako pripala čast da svojim glasovanjem sudjeluje o švedskom predstavniku na Eurosongu u svibnju u Liverpoolu. Osim Hrvatske, glasovali su i žiriji iz Australije, Belgije, Latvije, Malte, Španjolske, Njemačke i Austrije.

Članovi HRT-ova žirija bili su radijske urednice Đurđica Ivanković i Ema Gross, urednik Željko Mesar, voditelj i glazbeni urednik Dinko Komadina i urednik projekta Dora 2023. i voditelj HRT-ove delegacije Eurosong 2023. Tomislav Štengl. U eter švedskog izbora javljala se voditeljica Zlata Mück Sušec.

Od početka natjecanja pretpostavljalo se da će Loreen pobijediti, a Švedska je već danima uvjerljivo vodeća na eurovizijskim kladionicama.

Švedska predstavnica je široj javnosti poznata zbog pjesme Euphoria kojom je pobijedila na Eurosongu 2012. u Bakuu. Osim Euphorije, Loreen ima brojne druge hitove kao što su Walk with Me, Neon lights, Sober, In My Head i I'm in It with You.

