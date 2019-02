Lorena i njezina pjesma 'Tower of Babylon' dobile drugu priliku

Članovi Udruge obožavatelja eurovizijskog festivala Hrvatske – Eurofest Hrvatska ocijenili su sve pjesme s ovogodišnje Dore u Opatiji i došli do samo jednog zaključka. Za njih je prava pobjednica Lorena Bućan (16) s pjesmom 'Tower of Babylon'.

[video: 1204427 / Izjava Roka Blaževića nakon Dore]

S obzirom na to, talentirana Lorena sa svojom će pjesmom predstavljati Hrvatsku na natjecanju OGAE Second Chance Contest 2019., u organizaciji talijanskog OGAE kluba i tako dobiti drugu priliku.

Naime, članovi Eurofesta Hrvatske svaku su pjesmu izvedenu s ovogodišnje Dore ocjenjivali bodovima od 1 do 10 pa je tako svaka pjesma imala podjednake mogućnosti. Rezultati glasovanja podudaraju se rezultatima Dore, ali prva tri mjesta obrnutog su redoslijeda – na prvom mjestu našla se Lorena i 'Tower of Babylon', na drugome Luka Nižetić i 'Brutalero', a Roko i 'The Dream' našli su se na trećem mjestu.

OGAE Second Chance Contest ili, u prijevodu: 'Druga prilika', organiziraju eurosong fan klubovi još od 1987. godine, i to s ciljem kako bi dali drugu priliku pjesmama koje nisu uspjele izboriti svoje mjesto na Eurosongu, a po mišljenu njihovih članova to itekako zaslužuju.

Natjecanje se odvija u digitalnom obliku na internetu i društvenim mrežama, a vrijede slična pravila kao i na glasovanju za Eurosong.

Hrvatska je dosad sudjelovala čak 19 puta na tom natjecanju, a najbolji rezultat postigla je 1996. s pjesmom 'Spray' u izvedbi Novih fosila, osvojivši drugo mjesto. Na tom natjecanju najuspješnija je bila Švedska koja je pobijedila 15 puta.