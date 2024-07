Loša iz Plavog orkestra priznao za 24sata: 'Netipični smo, neka vrsta profesionalnih amatera...'

Legendarni sarajevski bend Plavi orkestar sutra, 6. srpnja, nastupit će na Tvrđavi Brod u Slavonskom Brodu. Prvi je to koncert nakon višegodišnje pauze, nakon kojega slijedi Opatija 3. kolovoza, Sustipan 24. kolovoza i Vrsar 1. rujna.

- Nemate pojma koliko se mi u bendu radujemo koncertu jer je to prvi koncert nakon petogodišnje pauze. Mi smo vam neka vrsta profesionalnih amatera i uvijek smo uzbuđeni pred koncert. Netipičan smo bend. Ne slavimo obljetnice, ne gledamo Plavi orkestar kao karijeru, nego kao neki slučajni san koji se desio i traje. Našoj neambicioznosti svjedoče duge pauze od sedam do deset godina između albuma. Imam osjećaj nekad da se to nekom drugom dešava, a ne nama - otkrio nam je Saša Lošić Loša.

Foto: Aljosa Rebolj

Rekao je i da je na pomolu novi album.

- Spremamo i nove pjesme koje nose isključivo dobru energiju i pozitivnu atmosferu. Kod nas nema zaustavljanja, tek smo zapravo na početku - kaže Loša, koji ove dane provodi u studiju snimajući nove pjesme koje su nastale tijekom njihove pauze.

Karijeru Plavog orkestra obilježili su veliki hitovi poput antologijskih pjesama: "Suada", "Kaja", "Bolje biti pijan nego star", "Sava tiho teče", "Zelene su bile oči te", "Kad mi kažeš 'paša'", "Ako su to samo bile laži", "Odlazim", čija popularnost i prisutnost godinama ne jenjavaju.

Foto: PROMO/kolaz

Plavi orkestar osnovan je 1983. godine u Sarajevu u sklopu pokreta "Novi primitivci", u kojem su bili i Zabranjeno pušenje, Elvis J. Kurtović i još neki drugi kultni sarajevski glazbenici. Kritičari smatraju bend jednim od najvećih kulturnih fenomena osamdesetih i devedesetih godina, bliskim kako starijim tako i mlađim generacijama slušatelja.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Izdali su 8 albuma, koji su se ukupno prodali u tiražu od preko 5 milijuna primjeraka, a svijet su više puta obišli turnejama s ukupno više od 1.500 koncerata.

Iako je Plavi orkestar imao više stanki u karijeri, mnogi obožavatelji nisu ih nikad zaboravili, a njihove pjesme su postali vječni evergreeni na ovim prostorima. Za povratničku turneju u Hrvatskoj okupio ih producent Tomislav Kašljević, a ulaznice su dostupne u sustavima Eventim.hr.